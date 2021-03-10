Andy Serkis: Role girmek için sette Gollum gibi yürüdüm

Peter Jackson'ın yönetmenliğini yaptığı Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) üçlemesinde Gollum karakterini canlandıran Andy Serkis, karakterine hayat verebilmek için uyguladığı oyunculuk metotlarını anlattı.

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10.03.2021 - 06:38

Yüzüklerin Efendisi'nin (The Lord of the Rings) Gollum'u Andy Serkis sette hem herkesin içinde hem de yalnızken saatlerce 4 ayak üstünde yürüdüğünü açıkladı.

IndieWire'ın haberine göre Serkis, "Yüzüklerin Efendisi'nin çekimleri sırasında sette 4 ayak üstünde yürürdüm. Buna hazırlanmak için çok zaman harcadım. Saatlerce 4 ayak üstünde yürüyüşe çıkardım. Ara sıra diğer insanlarla karşılaştığımda yerde bir şey arıyormuş numarası yapmak zorunda kalırdım. Bunun bir tür metot olduğu söylenebilir" dedi.

Serkis, üçleme başladığında 37 yaşında olduğunu ve serinin kendisine dünya çapında tanınırlık kazandırdığı sırada 40 yaşında olmasının rahatlatıcı olduğunu belirtti.

İngiliz oyuncu "Daha genç olsaydım Yüzüklerin Efendisi'nin kıvılcım saçtığı türden bir şöhrete sahip olabileceğimi sanmıyorum. Filmler patladığında 30'larımın sonundaydım. Gerçekleştiği için minnettarım. Olağanüstü bir dönemdi, o deneyimden o kadar çok şey çıktı ki hoşuma gitse de gitmese de bu rol benimle yaşıyor. Asla kaybolmayacak" dedi.

Peter Jackson geçen yıl yaptığı açıklamada üçlemenin en sevdiği sahnesinin merkezinde Serkis'in performansının olduğunu söylemişti. İki Kule (The Two Towers) filminde yer alan söz konusu sahnede Gollum'un bölünmüş kişiliği görülüyordu.







