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Andy Serkis yeni Batman filminde rol alacak mı?

Unutulmaz karakterlere hayat veren Andy Serkis'in yeni Batman filminin kadrosunda yer alacağı iddia edildi.

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    Maymunlar Cehennemi ve Yüzüklerin Efendisi serileriye dünya çapıında tanınan ünlü aktör Serkis, Matt Reeves’in yeni Batman filminde rol alacağı iddia edildi. 

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    Serkis’in Batman kadrosuna katılıp katılmayacağına dair DC Entertainment ve Warner Bros.’tan bir açıklama yapılmadı.

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    2021’de gösterilecek Batman filminde Robet Pattinson rol alacak ve film Bruce Wayne’in gençliğine odaklanacak.

  • 4

    Filmin yönetmeni Matt Reeves, filmin karanlık bir Batman hikâyesi olacağını açıklamıştı. İşte Batman'de oynaması gündemde olan Andy Serkis'in hayat verdiği ve dünya çapında bilenen karakterlerden bazıları... 


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    Andy Serkis / Gollum - The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
  • 6

    Andy Serkis / Caesar -War for the Planet of the Apes (2017)
  • 7

    Andy Serkis/ Ulysses Klaue - Black Panther (2018)
  • 8

    Andy Serkis / Snoke
    Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi (2017)
  • 9

    Andy Serkis ve Naomi Watts / King Kong (2005)
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