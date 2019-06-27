Andy Serkis yeni Batman filminde rol alacak mı?

Unutulmaz karakterlere hayat veren Andy Serkis'in
yeni Batman filminin kadrosunda yer alacağı iddia edildi.
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Maymunlar Cehennemi ve Yüzüklerin Efendisi serileriye dünya çapıında tanınan ünlü aktör Serkis, Matt Reeves’in yeni Batman filminde rol alacağı iddia edildi.
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Serkis’in Batman kadrosuna katılıp katılmayacağına dair DC Entertainment ve Warner Bros.’tan bir açıklama yapılmadı.
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2021’de gösterilecek Batman filminde Robet Pattinson rol alacak ve film Bruce Wayne’in gençliğine odaklanacak.
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Filmin yönetmeni Matt Reeves, filmin karanlık bir Batman hikâyesi olacağını açıklamıştı. İşte Batman'de oynaması gündemde olan Andy Serkis'in hayat verdiği ve dünya çapında bilenen karakterlerden bazıları...
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Andy Serkis / Gollum - The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
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Andy Serkis / Caesar -War for the Planet of the Apes (2017)
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Andy Serkis/ Ulysses Klaue - Black Panther (2018)
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Andy Serkis / Snoke Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi (2017)