Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başladı

Cüneyt Tek, Taylan Ülger, Gökhan Ay ve Doğukan Arda Aydemir, Grup Pera gibi ünlü isimlerin sahne alacağı festivalde, sunum, söyleşi, kahve yapma teknikleri gibi etkinliklerin yanı sıra çeşitli yarışmalar da organize edilecek.