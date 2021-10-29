Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başladı

Çikolata ve kahve tutkunlarını bir araya getiren Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.10.2021 - 17:28

Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başladı - 1

31 Ekim'e kadar gerçekleşecek festivalin açılışında, en fazla çikolata yeme ve sıcak kahve içme yarışması düzenlendi. Yarışmanın kazananlarına çeşitli hediyeler verildi.

Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başladı - 2

Cüneyt Tek, Taylan Ülger, Gökhan Ay ve Doğukan Arda Aydemir, Grup Pera gibi ünlü isimlerin sahne alacağı festivalde, sunum, söyleşi, kahve yapma teknikleri gibi etkinliklerin yanı sıra çeşitli yarışmalar da organize edilecek.

Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başladı - 3

Konser, atölye ve konferansların da yer alacağı Kahve ve Çikolata Festivalinde, kahve ve çikolata tutkunları farklı kahvelerin tadına bakma imkanı bulacak.

Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başladı - 4

Festival, 11.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başladı - 5

İşte festivalden diğer kareler...

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Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başladı - 7
Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başladı - 8
Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başladı - 9
Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başladı - 10
Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başladı - 11
Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başladı - 12
Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başladı - 13
Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başladı - 14
Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başladı - 15
Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başladı - 16

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