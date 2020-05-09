Anneler Günü için film önerileri

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs'a denk geliyor. Anne sevgisi ve anne fedakarlığı teması bu özel günde daha da ön plana çıkıyor. Corona virüs nedeniyle uygulanan karantina günlerinde Anneler Günü'nü daha da anlamlandıracak anne temalı fimleri derledik...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.