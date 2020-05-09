Anneler Günü için film önerileri

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs'a denk geliyor. Anne sevgisi ve anne fedakarlığı teması bu özel günde daha da ön plana çıkıyor. Corona virüs nedeniyle uygulanan karantina günlerinde Anneler Günü'nü daha da anlamlandıracak anne temalı fimleri derledik...

Gizli Dünya / Room  (2015)

Özel Bir Gün /Mother's Day (2016)

Joy (2015)

Terms of Endearment (1983)

Calendar Girls (2003)

Anywhere But Here (1999)

Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood (2002)

Steel Magnolias (1989)

Mommie Dearest (1981)

Freaky Friday (2003)

Juno (2007)

The Kids Are All Right (2010)

Alice Doesn't Live Here Anymore (1974)

The Sound of Music (1965)

Forrest Gump (1995)

Stepmom (1998)

Hope Floats (1998)

The Family Stone (2005)

Mamma Mia (2008)

Mrs. Doubtfire (1993)

Pride and Prejudice (2005)

The Blind Side (2009)

Beaches (1988)

Dirty Dancing (1987)

Serial Mom (1994)

Changeling (2008)

Grey Gardens (2009)

My Sister’s Keeper (2009)

Mother and Child 2009

The Blind Side (2009)

Brave 2012

Philomena 2013

Annemin Şarkısı (2014)

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