Annesi Janice Winehouse'un katkısıyla yeni Amy Winehouse belgeseli geliyor

Alkol zehirlenmesinden henüz 27 yaşındayken hayata veda eden ünlü şarkıcı Amy Winehouse’un ölümünün 10’uncu yılında, onu anlatan yeni bir belgesel geliyor.

Yapımını BBC’nin üstleneceği projeye, İngiliz sanatçının annesi Janis Winehouse katkıda bulunacak. BBC’nin haberine göre, 2003 yılında Multipl Skleroz (MS) hastalığı teşhisi konulan Janis Winehouse, hastalığı onu "Amy ile ilgili anılarını yok etmekle tehdit ettiği" için belgesele katılmayı seçti.