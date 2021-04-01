Annesi Janice Winehouse'un katkısıyla yeni Amy Winehouse belgeseli geliyor

ntv.com.tr 01.04.2021 - 09:20
Alkol zehirlenmesinden henüz 27 yaşındayken hayata veda eden ünlü şarkıcı Amy Winehouse’un ölümünün 10’uncu yılında, onu anlatan yeni bir belgesel geliyor.Yapımını BBC’nin üstleneceği projeye, İngiliz sanatçının annesi Janis Winehouse katkıda bulunacak. BBC’nin haberine göre, 2003 yılında Multipl Skleroz (MS) hastalığı teşhisi konulan Janis Winehouse, hastalığı onu "Amy ile ilgili anılarını yok etmekle tehdit ettiği" için belgesele katılmayı seçti.
Aile, Amy belgeseliyle ilgili yaptığı açıklamada, filmde temelsiz iddialara yer verildiğini söylemiş, "Anlatı, Amy'nin hayatının son yıllarında onunla hiçbir ilgisi olmayan arkadaşlarının dar bir örneğinden oluşuyor. Film yapımcılarına ifade edilen karşı görüşler belgeselde yer bulmadı” demişti.
Janice Winehouse, kızının mirasını belgeselle canlı tutmanın yanı sıra 2016’da kızıyla ilişkisini ve Amy'nin madde bağımlılığı ile mücadelesini anlatan Loving Amy: A Mother's Story kitabını yazdı. Janis ve eski eşi Mitch Winehouse, insanları bağımlılık konusunda eğitmeye odaklanan Amy Winehouse Vakfı'nı da yönetiyor.