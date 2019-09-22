Ansel Elgort: Sokakta bir şey izliyormuş gibi yapıp insanları çekiyorum

Terör saldırısının geride kalanların hayatlarını nasıl etkilediği, Theo’nun iç dünyasında yaşadıkları... Çok hassas konular değil mi?



- Tahmin bile edemezsin! Her sahnede çatışma yaşadım. Zaten duygusal bir yapım var. Filmdeki gibi bir sürü şey yaşasam, bir de üstüne onca yalanla uğraşmak zorunda kalsam ne yapardım bilemiyorum...

Başa çıkılması zor konular ama filmde oldukça güzel portrelediniz...



- Zaten kitabı okurken hayal dünyamda Theo olmuştum. Tüm duygularımla Theo’nun yaşadığı matemi hissetmiştim... Hepimiz, içimizde birçok şeyi saklıyoruz, yaşadığımız durumlara göre maskelerimizi takıyoruz. Theo da aynı şeyi yapıyor. Bazı anlarda maskesini takıyor ve travma yaşayan bir genç değilmiş gibi davranıyor...