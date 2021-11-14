Antik hamamdaki kalorifer sistemi gün yüzüne çıktı

Antik hamamın alt ısıtma sistemi de titiz çalışmalar sonuncunda gün yüzüne çıktı. Yetkililer, antik dönemde hamamda kalorifer sisteminin uygulandığına dikkat çekerek, “Külhandan gelen sıcak hava, pişmiş toprak tuğlalardan yapılmış sütunlardan oluşan tünel ve geçitlerle birbirine bağlı bir yer altı ısıtma tesisatıyla destekleniyormuş. Bu sayede sıcak hava tüm hamamı dolaşabiliyormuş” açıklamalarında bulundular.