Antika merakı dolmuş şoförünü 'gramofonist' yaptı

"KENDİM YAPACAĞIM DİYE İNAT ETTİM"

Gramofonlarını tamir edebilecek usta bulamayınca tek başına yaptığını söyleyen Şekerbay, "Bunu kendim yapacağım, diye inat ettim. Oturdum, çözdüm, tamir ettim. İki tane gramofonum oldu. Bu gramofonları yapabilmek için yedek parçaya ihtiyacım oldu. Bunun için de başka bir gramofon aldım ve onun parçalarını kullandım” dedi.