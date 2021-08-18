Apollon Tapınağı'nda bulunan 2 bin 300 yıllık sütunlar restore edilecek

Aydın'ın Didim ilçesindeki Apollon Tapınağı'nda bulunan 20 metre uzunluğundaki 3 sütunun güçlendirilmesi için restorasyon ve onarım çalışması başlatıldı.

18.08.2021 - 11:46

Apollon Tapınağı'nda bulunan 2 bin 300 yıllık sütunlar restore edilecek - 1
Hisar Mahallesi'nde bulunan ve antik çağın en iyi korunmuş tapınaklarından biri olarak gösterilen Apollon Tapınağı'ndaki kazı ve restorasyon çalışmalarına, corona virüs salgını nedeniyle verilen 1 yıllık aranın ardından yeniden başlandı.

Apollon Tapınağı'nda bulunan 2 bin 300 yıllık sütunlar restore edilecek - 2
Kazı başkanlığını 12 yıldır yürüten Berlin Halle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Helga Bumke, tapınak alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl 2 aylık bir çalışma takviminin belirlendiğini ifade etti.

Apollon Tapınağı'nda bulunan 2 bin 300 yıllık sütunlar restore edilecek - 3
Geçen yıllarda tapınaktaki farklı noktalarda kazı ve restorasyon yaptıklarını aktaran Bumke, "Ancak ayakta duran sütunların henüz zamanı gelmemişti. Son yıllarda çekilen drone fotoğraflarında sütunların başlarında hafif çatlaklar olduğu tespit edildi. Ayakta duran sütunlara 2 bin 300 yıldan beri kimse çıkmadı ve bakmadı. Biz şimdi onların restorasyonunu sağlayacağız. Bu anlamda yine bir 2 bin 300 yıl ayakta durabilsin istiyoruz" dedi.

Apollon Tapınağı'nda bulunan 2 bin 300 yıllık sütunlar restore edilecek - 4
İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de yılda yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlayan Apollon Tapınağı'nın Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını ifade etti.

Apollon Tapınağı'nda bulunan 2 bin 300 yıllık sütunlar restore edilecek - 5
Restorasyon yapılırken ziyaretçilerin tapınağı gezmeye devam edebildiğini aktaran Tuncer, 3 sütundaki çalışmanın yaklaşık 2 ayda biteceğini sözlerine ekledi.

Apollon Tapınağı'nda bulunan 2 bin 300 yıllık sütunlar restore edilecek - 6
Apollon Tapınağı'nda bulunan 2 bin 300 yıllık sütunlar restore edilecek - 7
Apollon Tapınağı'nda bulunan 2 bin 300 yıllık sütunlar restore edilecek - 8
Apollon Tapınağı'nda bulunan 2 bin 300 yıllık sütunlar restore edilecek - 9
Apollon Tapınağı'nda bulunan 2 bin 300 yıllık sütunlar restore edilecek - 10
Apollon Tapınağı'nda bulunan 2 bin 300 yıllık sütunlar restore edilecek - 11
Apollon Tapınağı'nda bulunan 2 bin 300 yıllık sütunlar restore edilecek - 12
Apollon Tapınağı'nda bulunan 2 bin 300 yıllık sütunlar restore edilecek - 13

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