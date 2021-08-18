Apollon Tapınağı'nda bulunan 2 bin 300 yıllık sütunlar restore edilecek

Hisar Mahallesi'nde bulunan ve antik çağın en iyi korunmuş tapınaklarından biri olarak gösterilen Apollon Tapınağı'ndaki kazı ve restorasyon çalışmalarına, corona virüs salgını nedeniyle verilen 1 yıllık aranın ardından yeniden başlandı.

Geçen yıllarda tapınaktaki farklı noktalarda kazı ve restorasyon yaptıklarını aktaran Bumke, "Ancak ayakta duran sütunların henüz zamanı gelmemişti. Son yıllarda çekilen drone fotoğraflarında sütunların başlarında hafif çatlaklar olduğu tespit edildi. Ayakta duran sütunlara 2 bin 300 yıldan beri kimse çıkmadı ve bakmadı. Biz şimdi onların restorasyonunu sağlayacağız. Bu anlamda yine bir 2 bin 300 yıl ayakta durabilsin istiyoruz" dedi.



