Ara Güler Müzesi’nden yılın ilk sergisi: Muhtelif İstanbul

Doğuş Grubu’nun fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler iş birliğinde hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nde 2022 yılının ilk sergisi olan Muhtelif İstanbul sanatseverlerle buluştu.

Haberler 19.01.2022 - 12:12

Ara Güler Müzesi’nden yılın ilk sergisi: Muhtelif İstanbul - 1

Doğuş Grubu’nun kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği en değerli sosyal yatırımlarından biri olan Müzesi’nde 2022 yılının ilk sergisi Muhtelif İstanbul kapılarını açtı.


Ara Güler Müzesi’nden yılın ilk sergisi: Muhtelif İstanbul - 2

Adını Ara Güler’in arşivinde çeşitli konular için kullandığı Muhtelif temasından alan sergi, İstanbul’un gözü olarak anılan Ara Güler’in kadrajından fotoğraflarla ziyaretçileri İstanbul yolculuğuna çıkarıyor.


Ara Güler Müzesi’nden yılın ilk sergisi: Muhtelif İstanbul - 3

Konsept ve tasarımı Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’ne ait olan Muhtelif İstanbul sergisinde, Ara Güler’in 58 farklı siyah beyaz İstanbul fotoğrafı, İstanbul slayt kutuları, Güler Apartmanı’ndan arşiv kutuları, Leica fotoğraf makinası ile 1950 ve 1960’lı yıllara ait kontak baskı örnekleri yer alıyor.


Ara Güler Müzesi’nden yılın ilk sergisi: Muhtelif İstanbul - 4

Sergide ayrıca, Ara Güler’in hikâyelerini yazdığı daktilo, lise yıllarında kaleme aldığı hikâyelerden oluşan defteri ve bu hikâyelerden biri olan İstanbul’da Sabah da sergileniyor.

Ara Güler Müzesi’nden yılın ilk sergisi: Muhtelif İstanbul - 5

İşte sergiden diğer kareler...

Ara Güler Müzesi’nden yılın ilk sergisi: Muhtelif İstanbul - 6
Ara Güler Müzesi’nden yılın ilk sergisi: Muhtelif İstanbul - 7
Ara Güler Müzesi’nden yılın ilk sergisi: Muhtelif İstanbul - 8
Ara Güler Müzesi’nden yılın ilk sergisi: Muhtelif İstanbul - 9
Ara Güler Müzesi’nden yılın ilk sergisi: Muhtelif İstanbul - 10
Ara Güler Müzesi’nden yılın ilk sergisi: Muhtelif İstanbul - 11
Ara Güler Müzesi’nden yılın ilk sergisi: Muhtelif İstanbul - 12
Ara Güler Müzesi’nden yılın ilk sergisi: Muhtelif İstanbul - 13
Ara Güler Müzesi’nden yılın ilk sergisi: Muhtelif İstanbul - 14
Ara Güler Müzesi’nden yılın ilk sergisi: Muhtelif İstanbul - 15
Ara Güler Müzesi’nden yılın ilk sergisi: Muhtelif İstanbul - 16
Ara Güler Müzesi’nden yılın ilk sergisi: Muhtelif İstanbul - 17
Ara Güler Müzesi’nden yılın ilk sergisi: Muhtelif İstanbul - 18
Ara Güler Müzesi’nden yılın ilk sergisi: Muhtelif İstanbul - 19
Ara Güler Müzesi’nden yılın ilk sergisi: Muhtelif İstanbul - 20

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