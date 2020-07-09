Arabalı sinemadan sonra Paris'te yüzen sinema

Bu film gecesi etkinliği, yaz aylarında Paris’te geçici plajlar yaratan, şehir tarafından işletilen yıllık bir program olan Paris Plages'in dönüşünü kutlamak için düzenleniyor.

Paris-Plages, Paris Belediyesi tarafından işletilen ve 2007’den bu yana her yaz şehrin merkezindeki Seine Nehri boyunca geçici yapay plajlar oluşturan bir plan.