Arabalı sinemadan sonra Paris'te yüzen sinema

Corona virüs salgınından dolayı sosyal mesafeyi korumak için arabalı sinemanın sıklaşmasının ardından Fransa’nın başkenti Paris’te ‘yüzen sinema’ dönemi başlıyor.

ntv.com.tr 09.07.2020 - 07:29

Arabalı sinemadan sonra Paris'te yüzen sinema - 1
Corona virüs salgınından dolayı pek çok iş alanında ve etkinlikte sosyal mesafeyi korumak için yaratıcı yollar deneniyor. Arabalı sinema, arabalı konser, sokaklarda sinema etkinliklerinden sonra Fransa’nın başkenti Paris’te ‘yüzen sinema’ dönemi başlıyor.
Arabalı sinemadan sonra Paris'te yüzen sinema - 2

18 Temmuz’da başlayacak etkinlik kapsamında sinemaseverler elektrikli botlarda oturarak film izleme keyfi yaşayacaklar.

Arabalı sinemadan sonra Paris'te yüzen sinema - 3

Bu film gecesi etkinliği, yaz aylarında Paris’te geçici plajlar yaratan, şehir tarafından işletilen yıllık bir program olan Paris Plages'in dönüşünü kutlamak için düzenleniyor.

Paris-Plages, Paris Belediyesi tarafından işletilen ve 2007’den bu yana her yaz şehrin merkezindeki Seine Nehri boyunca geçici yapay plajlar oluşturan bir plan.

Arabalı sinemadan sonra Paris'te yüzen sinema - 4

İlk yüzen sinema etkinliğinde, her biri altı kişi kapasiteli olan 38 elektrikli bot kullanılacak.

Nehir boyunca 150 kadar bank da kıyıdan film seyretmek isteyenler için kurulacak.

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