Aretha Franklin'i anlatan diziye ailesinden tepki

Aretha Franklin'in hayatını anlatan "Genius: Aretha" adlı dizi, efsanevi şarkıcının ailesi tarafından tepki çekti.

23.03.2021 - 10:01

Aretha Franklin'i anlatan diziye ailesinden tepki - 1
Aretha Franklin'in ailesi, dizinin yapım sürecinde kendilerine danışılmadığını belirterek, izleyicileri diziyi boykot etmeye çağırdı.
Aretha Franklin'i anlatan diziye ailesinden tepki - 2
Franklin'in torunu Grace, ailesi ve arkadaşlarıyla paylaştığı TikTok klibinde, National Geographic dizisini saygısızlık olarak nitelendiriyor ve yapım aşamasında görüşlerinin alınmadığını savundu.


Aretha Franklin'i anlatan diziye ailesinden tepki - 3
Grace, "Büyükannemin biyografisinde bizlere de danışılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. En yakınındakilerle konuşulmadan hazırlanan bir biyografide doğru bir tasvir ortaya koymak mümkün değil" dedi.


Aretha Franklin'i anlatan diziye ailesinden tepki - 4
"Dizinin yapımcılarına defalarca kez ulaşmaya çalıştık ancak bizimle çalışmayacaklarını söylediler" diyen Grace, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu filmi desteklemiyoruz ve sizlerden de boykot etmenizi istiyoruz"


Aretha Franklin'i anlatan diziye ailesinden tepki - 5
Kanaldan yapılan açıklamada, dizi için gerekli izinlerin alındığı ifade ediliyor.

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