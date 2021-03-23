Aretha Franklin'i anlatan diziye ailesinden tepki



Aretha Franklin'in hayatını anlatan "Genius: Aretha" adlı dizi, efsanevi şarkıcının ailesi tarafından tepki çekti.

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23.03.2021 - 10:01

Aretha Franklin'in ailesi, dizinin yapım sürecinde kendilerine danışılmadığını belirterek, izleyicileri diziyi boykot etmeye çağırdı.

Franklin'in torunu Grace, ailesi ve arkadaşlarıyla paylaştığı TikTok klibinde, National Geographic dizisini saygısızlık olarak nitelendiriyor ve yapım aşamasında görüşlerinin alınmadığını savundu.







Grace, "Büyükannemin biyografisinde bizlere de danışılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. En yakınındakilerle konuşulmadan hazırlanan bir biyografide doğru bir tasvir ortaya koymak mümkün değil" dedi.







"Dizinin yapımcılarına defalarca kez ulaşmaya çalıştık ancak bizimle çalışmayacaklarını söylediler" diyen Grace, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu filmi desteklemiyoruz ve sizlerden de boykot etmenizi istiyoruz"







Kanaldan yapılan açıklamada, dizi için gerekli izinlerin alındığı ifade ediliyor.

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