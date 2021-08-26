Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu

'TARİHİ KESİN BİLİYORUZ'

Francesca Balossi Restelli "Şu anda küçük metal bir iğne bulduk. Metal obje çok fazla çıkmıyor. Boncuklar, bir sapan gibi şeyler çıkardık. Bu evlerin milattan önce 3 bin 600- 3 bin 700 yıllarına ait olduğunu düşünüyoruz. Demek ki bu evler 5 bin 500 sene öncesine ait. Tarihi kesin biliyoruz çünkü seramik dekorasyonu anlatıyor ve karbon analiz yaptık ondan dolayı tarih belli" diye konuştu.