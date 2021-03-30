ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapılarını sanatseverlere açtı

"Uzun bir aradan sonra bizi birleştiren ve iyileştiren sanat vesilesiyle bir araya geldik. Elbette tedbirlerin bir arada uygulandığı bu salonda birlikte olacağız" ifadesini kullanan Yavuz, bu yılki salgın koşullarında daha fazla katılımcının fuara destek vermesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Yavuz, "Hipokrat 'Sanat sonsuz, hayat kısa' demişti. Biz bu nedenle pek çok etkinliğe devam ediyoruz. Sanat ruhumuzu besliyor, insanı iyileştiriyor" diye konuştu.