Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu son yolculuğuna uğurlandı: Babana kavuştun

Halk ozanı Aşık Veysel'in 80 yaşında vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde toprağa verildi. Törende konuşan kızı Yeliz Şatıroğlu, "Canım babam, gül kokulu Gülizar annene, gelmez yola giden Aşık babana kara toprağın bağrında kavuştun" dedi.

Anadolu Ajansı - DHA 06.09.2021 - 13:40

Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu son yolculuğuna uğurlandı: Babana kavuştun - 1

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat eden Bahri Şatıroğlu'nun cenazesi, Sivrialan köyüne getirildi.

Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu son yolculuğuna uğurlandı: Babana kavuştun - 2

Şatıroğlu için Aşık Veysel'in mezarının bulunduğu alanda cenaze töreni düzenlendi.

Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu son yolculuğuna uğurlandı: Babana kavuştun - 3

Törene, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Bahri Şatıroğlu'nun eşi Suzan Şatıroğlu, kızları Filiz, Gündüz, Yıldız ve Yeliz Şatıroğlu ile vatandaşlar katıldı.

Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu son yolculuğuna uğurlandı: Babana kavuştun - 4

Törende konuşan Yeliz Şatıroğlu, "Babam iki kapılı handa uzun ince yolu öylesine onurlu öylesine coşkulu yürüdü ki bıraktığı en güzel miras, adının hep bu güzelliklerle anılıyor olmasıydı" dedi.

Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu son yolculuğuna uğurlandı: Babana kavuştun - 5

"Bizler çocukları, torunları, kardeşleri, yeğenleri ve dostları.... Bu bir veda değil. Çünkü yaşanmışlıklarla güzel anılarla onu hep yüreğimizde taşıyacağız" diyen  Yeliz Şatıroğlu "Canım babam, gül kokulu Gülizar annene, gelmez yola giden Aşık babana kara toprağın bağrında kavuştun. Aşk ile babacığım devrin daim, toprağın bol olsun" diye konuştu. 

Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu son yolculuğuna uğurlandı: Babana kavuştun - 6

Kılınan cenaze namazının ardından Şatıroğlu'nun naaşı, babası Aşık Veysel Şatıroğlu'nun da bulunduğu kabrin yanındaki aile mezarlığına defnedildi.

Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu son yolculuğuna uğurlandı: Babana kavuştun - 7

Dün ise Bahri Şatıroğlu (80) için Mersin Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenmişti. 

İşte törenden ve cenazeden diğer kareler...

Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu son yolculuğuna uğurlandı: Babana kavuştun - 8
Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu son yolculuğuna uğurlandı: Babana kavuştun - 9
Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu son yolculuğuna uğurlandı: Babana kavuştun - 10
Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu son yolculuğuna uğurlandı: Babana kavuştun - 11
Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu son yolculuğuna uğurlandı: Babana kavuştun - 12
Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu son yolculuğuna uğurlandı: Babana kavuştun - 13
Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu son yolculuğuna uğurlandı: Babana kavuştun - 14
Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu son yolculuğuna uğurlandı: Babana kavuştun - 15

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