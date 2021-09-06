Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu son yolculuğuna uğurlandı: Babana kavuştun

Anadolu Ajansı - DHA 06.09.2021 - 13:40
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat eden Bahri Şatıroğlu'nun cenazesi, Sivrialan köyüne getirildi.
Şatıroğlu için Aşık Veysel'in mezarının bulunduğu alanda cenaze töreni düzenlendi.
Törene, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Bahri Şatıroğlu'nun eşi Suzan Şatıroğlu, kızları Filiz, Gündüz, Yıldız ve Yeliz Şatıroğlu ile vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Yeliz Şatıroğlu, "Babam iki kapılı handa uzun ince yolu öylesine onurlu öylesine coşkulu yürüdü ki bıraktığı en güzel miras, adının hep bu güzelliklerle anılıyor olmasıydı" dedi.
"Bizler çocukları, torunları, kardeşleri, yeğenleri ve dostları.... Bu bir veda değil. Çünkü yaşanmışlıklarla güzel anılarla onu hep yüreğimizde taşıyacağız" diyen Yeliz Şatıroğlu "Canım babam, gül kokulu Gülizar annene, gelmez yola giden Aşık babana kara toprağın bağrında kavuştun. Aşk ile babacığım devrin daim, toprağın bol olsun" diye konuştu.
Kılınan cenaze namazının ardından Şatıroğlu'nun naaşı, babası Aşık Veysel Şatıroğlu'nun da bulunduğu kabrin yanındaki aile mezarlığına defnedildi.
Dün ise Bahri Şatıroğlu (80) için Mersin Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenmişti.
İşte törenden ve cenazeden diğer kareler...