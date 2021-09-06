Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu son yolculuğuna uğurlandı: Babana kavuştun

"Bizler çocukları, torunları, kardeşleri, yeğenleri ve dostları.... Bu bir veda değil. Çünkü yaşanmışlıklarla güzel anılarla onu hep yüreğimizde taşıyacağız" diyen Yeliz Şatıroğlu "Canım babam, gül kokulu Gülizar annene, gelmez yola giden Aşık babana kara toprağın bağrında kavuştun. Aşk ile babacığım devrin daim, toprağın bol olsun" diye konuştu.