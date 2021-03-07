Asırlık eşyalar onların elinde hayat buluyor

Mesleği gelecek nesillere aktarmayı istediğini vurgulayan Nayır, şunları kaydetti: "Hayat, plan kabul etmiyor. Bizim işimizde hep duygular araya giriyor. Duygular söz konusu olduğu için elimden geldiğince sonuna kadar atölyemizi açık tutmaya çalışacağım. İşimi geliştirmekle ilgili biraz daha sosyal alan oluşturmak istiyorum. Atölyede insanların daha fazla vakit geçirmesini istiyorum. Misafirimiz bir şeyler içerken atölyede oturabilsin ayrıca bir hobi ve atölye odası da yapmayı planlıyorum. Hobi odasından kastım bir kütüphane bölümü olacak. Bu kütüphanede sadece analog cihazlar ve eski tarihi cihazlarla ilgili bilgiler olacak. Atölyede geçmişteki ünlü müzisyenlerin hayatlarına dahil birtakım konular ve kitaplarla küçük bir kütüphane bölümü düşünüyorum. Hobi odasının yanında ise atölye olacak ve biraz workshop havasına bürünmesini istiyorum. Misafirler kahvesini ve çayını içerken ustaların nasıl çalıştığını, belli bir mesafede ne yaptığını ve bu iş nasıl oluyormuş, arka planda ne varmış görebilmelerini istiyorum. Bizden sonra bu işi devam ettirmek isteyen birisini gerçekten gönülden görürsek devam etmesini isteriz. Bu meslekler bitmesin ve devam etmeli."