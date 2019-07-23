Aslan Kral'ın sırrı gerçeklik

1 Jon Favreau’nun yönettiği Disney filmi Aslan Kral (The Lion King), seyirciyi bir prensin doğumuna şahitlik etmek üzere Afrika savanalarına götürüyor. Milliyet'in haberine göre; geçen cuma günü sinemalarda yerini alan filmde, öncü canlı çekim teknikleri, gelişmiş sanal gerçeklik teknolojisi ve sinemacılıkta çığır açacak foto-gerçekçi görsel efektler bir arada kullanıldı. Filmin yaratıcı ekibi hayvanlarla beraber, film için tasarlanacak doğa koşullarının da Afrika’ya özgü gerçeklikte ve inandırıcılıkta olmasını amaçladı.



The Lion King'in (Aslan Kral) yeni fragmanı (Tıkla izle)

2 Henüz senaryo ve kast tamamlanmadan bu konu üzerine eğilen ekip birçok araştırma yaptı. Farklı boyutlarda ilerleyen araştırmanın ilk adımı, görsel ve film arşivi taraması oldu. Filmin yaratıcı ekibi öncelikle Afrika’da yaşanan büyük göç ve diğer fenomenlerle ilgili çekilmiş belgeselleri izledi. Afrika’ya davet edilen ekip, orada filmin yıldızlarını; yani aslanları, sırtlanları, yaban domuzlarını ve diğer hayvanları yakından inceleme fırsatı buldu. Bu şekilde hayvanların gerçek davranışlarını ve tavırlarını yakalayabilmek için çalıştı.

3 Yapım ekibi, Florida Orlando’daki “Disney Hayvan Krallığı”nda (Disney’s Animal Kingdom) bulunan hayvan bilimi departmanıyla birlikte çalıştı ve filmde kullanılacak hayvan görsellerinin yüzde 75’ini özel yerleştirilmiş kameralarla burada çekti. MPC Film animasyon sanatçıları da bu çekimleri referans olarak kullandı.

4 Aslan Kral'ın dünyasını ve o dünyanın yabanıl hayvanlarını doğal ortamında görmek isteyen yapımcıların dünyanın en büyük ikinci kıtasına; hayvan sürülerinin bir arada yaşadığı Kenya’ya gitmesi gerekiyordu. Favreau, Disney’le “Aslan Kral”ı konuşmak için yapacağı toplantıya girmeden önce Afrika’da safariye çıktı. Hikâyenin ve filmdeki karakterlerin dünya çapında ne kadar büyük bir etki yarattığını da asıl olarak işte bu seyahat sırasında fark etti..

5 Yapımcı Jeffrey Silver bu deneyimi şöyle anlattı:

“Jon Favreau bizi Afrika’ya gönderirken bir görev verdi. Bize ‘Gerçekçi olun’ dedi. Filmde yer alacak her ayrıntının gerçeklik temeline dayanmasını istiyordu. Gerçekliğin ötesine geçmeye çalışırsak zeminin hızla kayganlaşacağını, nihayetinde de ortaya inandırıcılıktan ve kapsayıcılıktan uzak, seyircinin duygusal bağ kuramayacağı bir iş çıkacağını düşünüyordu. Görevimiz doğallıktan mümkün olduğu kadar ayrılmamayı başarmaktı. Doğru canlıları, kayaların gerçek rengini, gündoğumu ve günbatımının doğru ışığını, savana gecelerinin gerçek halini ve doğru bitki türlerini bulmalıydık.”





6 Aslan Kral'ın yeniden çevrimi, vizyona girdiği geçen hafta sonu Kuzey Amerika’da 185 milyon dolarlık gişe hasılatı getirerek bir rekor kırdı. Böylece Disney’in vizyona girdiği ilk 3 günde en çok başarı kazanan yeniden çevrim filmi olan Aslan Kral, ABD’de temmuz ayı içerisinde en yüksek gişe hasılatına ulaşan film oldu.



