'Asrın müzayedesi'nde satışa çıkan Villa Auora'ya talip çıkmadı

İtalya’nın başkenti Roma’da 16.yüzyılda inşa edilen ve İtalyan bir aileye ait olan Villa Auora, ülkede 'asrın müzayedesi' olarak adlandırılan açık artırmayla satışa çıkarıldı. Online olarak gerçekleştirilen açık artırmada Villa Auora’nın minimum açılış fiyatı 353 milyon euro olarak belirlendi. Ancak 471 milyon euro değer biçilerek 353 milyon euro fiyatla başlatılan açık artırmaya bugüne kadar teklif verilmediği duyuruldu.