Ata Demirer'in tüm filmleri

11.08.2020 - 10:50
Neredeyse her hayvanın dilinden anlayan Profesör Veteriner Niyazi Gül, sıra dışı yetenekleri ile görenleri şaşırtmaktadır. Ünlü veteriner İnsanların kişisel zevkleri doğrultusunda gerçekleştirdiği avcılık, kürk kıyafet ve hediyelik eşya üretimine karşı son derece tepkili olarak bilinmektedir. Yanından hiçbir zaman ayırmadığı Hediye isimli kadın, hem hocanın gizli formüllerini hem de tüm işlerini bilmektedir. Veterinerin tüm hayatı Rıza Kabakoz ve Sultan Şahmerdan’ın atlarını yarıştırmasıyla tepe takla olacaktır. “Niyazi Gül Dörtnala” filminin yönetmenliğini Hakan Algül üstlenirken filmin başrollerinde Ata Demirer, Şebnem Bozoklu, Levent Ülgen, Demet Akbağ ve Kevork Malikyan rol almaktadır.
Tür: Aksiyon, Dram
Ata Demirer’in başrolünde oynadığı “Osmanlı Cumhuriyeti” filmi, 2008 yılının Kasım ayında beyazperdeye aktarılmıştır. Türk komedi türünün en güzel örnekleri arasında gösterilen film, dram temalı sahneleri ile izleyicilerden tam not almıştır. Türkiye’nin geçmişini farklı bir pencereden beyazperdeye aktaran filmin başrollerinde Sezen Aksu, Vildan Atasever, Ata Demirer, Sümer Tilmaç ve Hazal Şenel rol almaktadır. Osmanlı Cumhuriyeti filminin yönetmenliğini Gani Müjde üstlenmiştir.
Tür: Komedi, Dram
Hayatını babası ve sevdiği insanı bulmakla renklendiren Hüseyin, eşi Müjgan’ın hamilelik haberiyle bir kez daha taçlanacaktır. En büyük sorunu geçim kaynağı olan Hüseyin, daha fazla para kazanabilmek için geceleri klarnet çalmaya karar vermiştir. En yakın arkadaşı Firuzan ile yola çıkan Hüseyin, her ne kadar yollarını ayırsalar da yeniden buluşacaklarını bilmektedir. “Eyvah Eyvah 3” filminin yönetmenliğini Hakan Algül üstlenirken filmin başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak, Salih Kalyon ve Tanju Tuncel rol almaktadır. Film “Eyvan Eyvan” serisinin üçüncü serisi olarak vizyona girmiştir.
Tür: Komedi
Kısık Ateşte 15 Dakika filmi, “ Le Chic” adlı Fransız restoranında gerçekleşen olaylar zincirini konu etmektedir. Restoranda yeni işe başlayan kör Kader, buz ve şekerlerden yaptığı heykellerle her şeyi alt üst edecektir. Restoranın ortaklarından Kader Sayar, kendisiyle 15 dakika görüşmesini istediği bir yönetmenle restoranda buluşacaktır. “Kısık Ateşte 15 Dakika” filmini başrollerinde Ata Demirer, Haluk Bilginer, Metin Akpınar, Aysun Kayacı ve Yurdaer Okur rol almaktadır.
Tür: Komedi, Dram
Oğlunun henüz evlenmemiş olmasından dolayı yakınan Döndü Hanım, bu duruma bir son verme kararı almaktadır. Oğlu Zafer için yeni bir gelin adayı bulmaya karar veren kadın, beklenmedik bir durumla karşılaşacağından habersizdir. Zafer bir gün ünlü dizi oyuncusu Aslı ile tanışacak ve ikili arasında büyük bir bağlılık oluşacaktır. Zafer’in önceki eşi Mehtap’ın babası ve Aslı’nın eski sevgilisi de olaylara dahil olunca her şey bambaşka bir boyut kazanacaktır. “Olanlar Oldu” filminin yönetmenliğini Hakan Algül üstlenirken filmin başrollerinde At Demirer, Tuvana Türkay, Seda Güven, Ülkü Duru ve Salih Kalyon yer almaktadır.
Tür: Komedi
Kıvanç Baruönü yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılan “Hedefim Sensin”, Türk güldürü türünün en güzel örnekleri arasında gösterilmektedir. Başrolünde At Demirer’in yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Gonca Vuslateri, Zeynep Alkan, Demet Akbağ ve Erkan Can rol almaktadır. Filmin konusu; çiğköfte satarak geçimini sağlamaya çalışan bir adamı anlatmaktadır. İstanbul sokaklarında çiğköfte satmaya devam eden Zekeriya karakteri, çenesinden dolayı başına çok iş açacaktır. Son olarak başına büyük bir bela alan Zekeriya, İstanbul’u terk etmek zorunda kalacaktır. Zekeriya artık Gökçeada’da yaşamaya başlayacaktır ve onun için her şey yeniden başlayacaktır.
Tür: Komedi
Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve yönettiği “Vizontele Tuuba” filmi, dram ve komedi temalarıyla izleyiciye sunulmuştur. 2004 yılının Ocak ayında vizyona giren film, Ata Demirer başta olmak üzere Deniz Akkaya, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Tarık Akın ve Altan Erkekli rol almaktadır. Filmin konusu; 80’li yıllarda politikayla çalkalanan Türkiye’nin her şeyden habersiz apolitik köyünü konu etmektedir. Her şeye yabancı kalan köy halkı, sürülen bir öğretmen ile değişecektir. Vizontele Tuuba filmi dram ve komedi temalarının işlendiği Türk yapımları arasında yer almaktadır.
Tür: Komedi, Dram
Ata Demirer’in başrolünde oynadığı “Eyvah Eyvah 2” filmi, Hüseyin karakterinin aşık olduğu kız peşinde yasadığı maceraları konu etmektedir. Hüseyin eski model arabasıyla seyir halinde lüks bir otomobille kaza yapacaktır. Olayın şokuyla ne olduğunu şaşıran Hüseyin, lüks otomobilin sahibini alttan almayı deneyecektir. Aynı gün sevdiği kızı istemeye gidecek olan Hüseyin, kızın babasının çarptığı arabanın sahibi olduğunu görünce şok olacaktır. Komedi türünde vizyona giren filmin başrollerinde Ata Demirer, Özge Borak, Demet Akbağ, Salih Kalyon ve Tanju Tuncel rol almaktadır. Film, “Eyvah Eyvah” serisinin ikinci yapımı olarak gösterime girmiştir.
Tür: Komedi
Hakan Akgül yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılan “Eyvah Eyvah” filmi, 12 milyon dolar gişe hasılatıyla 2010 yılının en sevilen filmleri arasında girmiştir. Başrollerini Ata Demirer, Özge Borak ve Demet Akbağ’ın gerçekleştirdiği film, Türk komedi türünün en güzel örnekleri arasında yer almaktadır. Filmin konusu; Hüseyin karakterinin canlandıran Ata Demirer’in Çanakkale Geyikli’de klarnet çalarak hayatını idam ettirmesi anlatılmaktadır. Hüseyin, beklenmedik olaylardan dolayı İstanbul’a gelerek Firuzan’ın evinde kalacaktır.
Tür: Komedi
Gerçek bir Unkapanı hikayesine dayanan “Neredesin Firuze” filmi, Ezel Akay yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılmıştır. Başrollerini Ata Demirer, Haluk Bilginer, Ezel Akay, Özcan Deniz ve Şebnem Dönmez’in rol aldığı film, müzikal komedi türünde vizyona girmiştir. Filmin konusu; bir zamanlar CD-kaset piyasasının altın devrini yaşadığı Hayri ve Osman’ın gün geçtikçe çöken piyasada yaşadığı zorlukları konu etmektedir. Çıkış yolu arayan ikili, menajerlerinin önerisiyle genç bir yeteneğin peşine düşeceklerdir. Almanya’da yaşayan Ferhat, güzel sesiyle Osman ve Hayri ikilisini büyüleyecektir. Onun adına bambaşka planlar kuran ikili, yeni bir hayatın hayalini kurmaktadır.
Tür: Müzikal Komedi, Dram
Ata Demirer’in en iyi filmleri listemizde birinci sırada yer alan “Tek Kişilik Dev Kadro”, Ali Taner Baltacı yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılmıştır. Ata Demirer’in komedi şovu olarak gösterime giren film, ünlü komedyenin gündelik hayatından yaptığı alıntıları konu etmektedir.
Tür: Komedi