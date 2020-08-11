Ata Demirer'in tüm filmleri

7. Olanlar Oldu (2017)

IMDb: 6.4

Oğlunun henüz evlenmemiş olmasından dolayı yakınan Döndü Hanım, bu duruma bir son verme kararı almaktadır. Oğlu Zafer için yeni bir gelin adayı bulmaya karar veren kadın, beklenmedik bir durumla karşılaşacağından habersizdir. Zafer bir gün ünlü dizi oyuncusu Aslı ile tanışacak ve ikili arasında büyük bir bağlılık oluşacaktır. Zafer’in önceki eşi Mehtap’ın babası ve Aslı’nın eski sevgilisi de olaylara dahil olunca her şey bambaşka bir boyut kazanacaktır. “Olanlar Oldu” filminin yönetmenliğini Hakan Algül üstlenirken filmin başrollerinde At Demirer, Tuvana Türkay, Seda Güven, Ülkü Duru ve Salih Kalyon yer almaktadır.

Tür: Komedi