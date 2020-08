Ata Demirer'in tüm filmleri

6. Hedefim Sensin (2018)

IMDb: 6.4

Kıvanç Baruönü yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılan “Hedefim Sensin”, Türk güldürü türünün en güzel örnekleri arasında gösterilmektedir. Başrolünde At Demirer’in yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Gonca Vuslateri, Zeynep Alkan, Demet Akbağ ve Erkan Can rol almaktadır. Filmin konusu; çiğköfte satarak geçimini sağlamaya çalışan bir adamı anlatmaktadır. İstanbul sokaklarında çiğköfte satmaya devam eden Zekeriya karakteri, çenesinden dolayı başına çok iş açacaktır. Son olarak başına büyük bir bela alan Zekeriya, İstanbul’u terk etmek zorunda kalacaktır. Zekeriya artık Gökçeada’da yaşamaya başlayacaktır ve onun için her şey yeniden başlayacaktır.

Tür: Komedi