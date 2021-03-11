Atatürk'ün sağlık raporları 'anestezi tarihi' sergisinde

Ankara'da Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği'nce hazırlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hastalığının ilk teşhisine dair notlar ve doktorlarının yazdığı raporların da yer aldığı 'Anestezi Tarihinden İzler Sergisi' yarın açılacak.

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DHA 11.03.2021 - 12:21

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği tarafından hazırlanan Anestezi Tarihinden İzler Sergisi, Zafer Çarşısı içindeki Sanat Galerisi'nde açılacak. Sergide anestezi tarihiyle ilgili birçok araç, alet, edavat ve ürünün yanında Atatürk'ün hastalığının ilk teşhisine dair notlar ve doktorlarının yazdığı raporlar yer aldı.

Dernek üyesi emekli Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Haluk Gümüş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle anestezi tarihini anlatmak amacıyla böyle bir sergi düzenlediklerini söyledi. Gümüş, "Sergide 4 bin yıllık bir tarih anlatılmaya çalışılıyor. M.Ö. 2 binli yıllara kadar Mısırlılardan başlayıp ilk anestezi cihazı diyebileceğimiz ürünlere kadar ki geçen sürede kullanan ürünleri sergilemeye çalıştık. Bol miktarda anesteziyle ilgili araç gereç ve alet edevat var. Ayrıca çok eski zamanlardan bugüne kadar olan ilaçlar var. Bunun yanı sıra yine anestezi ile ilgili değişik objeler de var; koleksiyon materyalleri var. Doktorların sağlıkla ilgili yıllardır yazdığı kitaplardan örnekler var. İlk anestezi kitapları ve ilk anestezi tezleri var. Ve eski yıllardan bugüne kadar bol miktarda da anestezi cihazı bu sergide var. Ayrıca kronolojik sıraya göre de günümüzde işlevsel olarak kullanılan bir modern ameliyathane odası ve Covid-19 yoğun bakımının bir canlandırmasını yapmaya çalıştık" dedi.

"ATATÜRK'ÜN SAĞLIK RAPORLARINI SERGİLİYORUZ"



Gümüş, Atatürk’le ilgili bir köşenin de sergide olacağını belirterek, "Biz doktor olduğumuz için bu sergide Atatürk'ün en çok hastalığı ile ilgilendik. Hastalığının ilk teşhisinin konuluşunu, gelişimini, Atatürk’ün doktorlarının yazdığı hastalığına dair notlarını ve o günlerde gazetelerde yer alan Atatürk’ün sağlık raporlarını da sergiliyoruz. Ayrıca Atatürk’ün o dönemde bir özelliği de vardı ki yapılan her tıp kongresine katılır ve himayesi altında düzenlenirdi. Onun adına orada yapılmış bir rozeti de burada sergiliyoruz" diye konuştu.

SAĞLIK MÜZESİ YAPILMASI İSTİYORUZ



Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı Dr. Ömer Kurtipek ise Başkent'te böyle bir sergiyi hem 14 Mart Tıp Bayramı hem de Covid-19 salgınına farkındalık yaratmak için yaptıklarını belirterek, "Biz Covid-19 döneminde tüm Türkiye’de yoğun bakımlarda 3 bine yakın anestezi uzmanımız ve 2 bin 200’e yakın anestezi asistanımızla bu olayın içinde mücadele verdik. Bu dönemde 385 sağlık şehidimiz oldu. Bunlardan 3 tanesi de bizim anestezi uzmanı arkadaşlarımız oldu. Biz de bugün Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da 4 bin yıllık geçmişi olan anestezi tarihiyle ilgili sadece bir sergi değil de Sağlık Müzesi yapılmasını istiyoruz. En büyük talebimiz bu. O sağlık müzesinde sadece anestezi değil diğer branşların da içerisinde yer alacağı bir müze olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Anestezi Tarihinden İzler Sergisi'nden yansıyanlar...

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