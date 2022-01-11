Audrey Hepburn'un hayatını anlatacak filmde Rooney Mara oynayacak

Mara, her ikisi de Oscar adaylığı kazanan Ejderha Dövmeli Kız ve Carol’daki rolleriyle tanınıyor. Mara, Carol'daki rolüyle Oscar'a aday gösterilmişti. En son, Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette ve Willem Dafoe ile birlikte Guillermo del Toro'nun Nightmare Alley filminde rol aldı.