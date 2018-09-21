Avengers 4 filminin sırrı bu fotoğrafta saklı
Avengers 4 için heyecan giderek büyürken, Russo kardeşlerden gelen yeni gönderi kafaları iyice karıştırdı. Serinin merakla beklenen yeni devam halkasıyla ilgili ser verip sır vermeyen yönetmenlerin yeni sosyal medya paylaşımı üzerine Marvel hayranları adeta birer dedektife dönüştü ve ipuçlarını birleştirmek için büyük yarış başladı.
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Avengers 4 filminin yönetmeni Joe Russo, Twitter'dan paylaşttığı sette otururken çekilmiş fotoğrafın altına Dikkatli bakın (Look Hard) notu düştü. Bunun üzerine Avengers hayranları teoriler ürütmeye başladı.
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2beyazperde derlediği hayran teorilerinden bazılara şöyle: Fotoğrafta dekorlar ile, Avengers 4'ün resmi ismi olacağı iddia edilen End Game yazıyor.
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3Bu teoriye göre fotoğrafta gizlenmiş 4 tane A harfi var.
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Harf oyunları Şrek hatta Homer Simpson mesajına kadar sınırsız bir haya gücüyle üretilmeye devam ediyor.
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5Eğer filmde Şrek ya da Homer Simpson yer alsaydı bu gerçekten inanılmaz olurdu. Gel gelelim en akıllıca teorilerden biri de detaycı bir sosyal medya kullanıcısından geliyor.
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6Görüldüğü üzere iki fotoğrafta yer alan dekor mini kuantum makinesi. Ant-Man ve Wasp'ın film sonrası sahnesinde de gördüğümüz teknolojik alet filmin kırılma noktasını işaret ediyor olabilir.
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7Avengers 4, Marvel'ın 3. Evre'sini sonlandıracak ve tahminen Spider-Man ile Captain Marvel'ın başını çektiği yeni bir evreyi başlatacak. Şu ana dek ön cephelerde gördüğümüz kahramanlarımıza veda ederken, yeni nesil Marvel süper kahramanları ile tanışacağız. Avengers 4 26 Nisan 2019 tarihinde sinemalarımıza konuk olacak.
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İşte fotoğrafta var olduğu iddia edilen ve filmle bağlantısı olduğu sanılan kelime mesajlarından bazıları...
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