Avengers: Endgame 2 milyar 730.6 milyon dolara ulaştı ama yetmedi
Marvel filmleri arasında zirveye yerleşen, sinema tarihindeki birçok rekoru ise tarihe gömen Avengers: Endgame her şeye rağmen Avatar'ı geçmeyi başaramadı. Vizyona girdiği 7. haftanın sonunda 2 milyar 730.6 milyon dolar gişe başarısı elde eden Avergers serisinin son filmi 58 milyon dolar daha gişe başarısı elde ederse Avatar'ın 2 milyar 788 milyon dolarlık rekorunu geçecek.. Ancak bu hafta ABD'de 4.8 milyon gişe yapan filmin dünya genelinde bu rakama ulaşıp ulaşamayacağı net değil. İşte son yıllarda gişeyi domine eden Marvel filmleri...
-
122. The Incredible Hulk (2008)
263.4 milyon dolar
-
222. Captain America: The First Avenger (2011)
370.6 milyon dolar
-
320. Thor (2011)
449.3 milyon dolar
-
419. Ant-Man (2015)
519.3 milyon dolar
-
518. Iron Man (2008)
585.2 milyon dolar
-
617. Ant-Man and the Wasp (2018)
622.6 milyon dolar
-
716. Iron Man 2 (2010)
623.9 milyon dolar
-
815. Thor: The Dark World (2013)
644.6 milyon dolar
-
914. Doctor Strange (2016)
677.7 milyon dolar
-
1013. Captain America: The Winter Soldier (2014)
714.3 milyon dolar
-
1112. Guardians of the Galaxy (2014)
773.3 milyon dolar
-
1211. Thor: Ragnarok (2017)
854 milyon dolar
-
1310. Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
863.8 milyon dolar
-
149. Spider-Man: Homecoming (2017)
880.2 milyon dolar
-
158. Captain America: Civil War (2016)
1 milyar 15 milyon dolar
-
167. Iron Man 3 (2013)
1 milyar 21 milyon dolar
-
176. Black Panther (2018)
1 milyar 34 milyon dolar
-
185. Avengers: Age of Ultron (2015)
1 milyar 4 milyon dolar
-
194. The Avengers (2012)
1 milyar 52 milyon dolar
-
20
3. Captain Marvel (2019)
1 milyar 127.8 milyon dolar
-
212. Avengers: Infinity War (2018)
2 milyar 47 milyon dolar
-
22
1.Avengers: Endgame (2019)
2 milyar 730.6 milyon dolar