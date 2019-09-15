Avengers: Endgame yönetmeni Joe Russo: Örümcek Adam’ı Marvel'dan çıkarmak trajik bir hata

1 Avengers: Endgame yönetmeni Joe Russo’nun yorumu, Disney ve Sony’nin filminin anlaşmazlığı Örümcek Adam’ın Marvel'dan ayrılmasına neden oldu.







2 Disney ve Sony arasındaki anlaşmayla ilgili Toronto Sun’a konuşan Russo şu sözleri dile getirdi: “Tüm süreç boyunca zayıf ve gergin bir birliktelik vardı. Geride durup mümkün olduğunca objektif bakmaya çalışarak, Sony’nin (Marvel patronu) Kevin’ın yıllar içinde inanılmaz hikayeler anlatmak için gösterdiği tutkuyu ve şaşırtıcı başarıyı kopyalayabileceğini düşünmenin trajik bir hata olduğunu söyleyeceğim. Bence bu büyük bir hata”







3 Russo Kardeşler'den Anthony Russo ise “Bu birlikteliğin ne kadar zor olacağını daha en baştan biliyorduk, bu nedenle birlikteliğin bozulması gerçeği beni ve Joe’yu şaşırtmadı” dedi.





