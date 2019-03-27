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Avengers: Endgame'den 32 yeni karakter posteri yayınlandı (Yaşayan ve ölen isimler netlik kazandı)

Marvel stüdyoları beklenmedik bir hamle yaparak Avengers: Endgame için 32 yeni karkater posteri paylaştı. Bu posterler sayesinde hangi kahramanların öldüğü, hangilerinin hayatta olduğu netlik kazandı. Hala hayatta olanların posterleri renkliyken, toz bulutuna dönüşenler siyah beyaz formatta verildi. Bu sayede akıbeti belirsiz olan karakterlerle ilgili gerçek ortaya çıktı.Örneğin Black Panther’in kardeşini Shuri’nin (Letitia Wright) öldüğü, Thor Ragnarok’ta tanıştığımız Valkyrie’ni karakterlerinin hayatta olup olmadığını gösteren yeni karakter posterleri...

  • 1

    Bradley Cooper / Avengers: Endgame (2019)

    Avengers: Endgame’den yeni fragman (Tıkla izle)

  • 2

    Avengers: Endgame (2019)

    Avengers: Endgame’den yeni fragman (Tıkla izle)

  • 3

    Jeremy Renner/ Avengers: Endgame (2019)

    Avengers: Endgame’den yeni fragman (Tıkla izle)

  • 4

    Karen Gillan / Avengers: Endgame (2019)
  • 5

    Evangeline Lilly / Avengers: Endgame (2019)
  • 6

    Chris Evans / Avengers: Endgame (2019)
  • 7

    Zoe Saldana / Avengers: Endgame (2019)
  • 8

    Don Cheadle / Avengers: Endgame (2019)
  • 9

    Letitia Wright / Avengers: Endgame (2019)
  • 10

    Robert Downey Jr. / Avengers: Endgame (2019)
  • 11

    Chris Hemsworth / Avengers: Endgame (2019)
  • 12

    Paul Rudd / Avengers: Endgame (2019)
  • 13

    Tessa Thompson / Avengers: Endgame (2019)
  • 14

    Benedict Wong / Avengers: Endgame (2019)
  • 15

    Samuel L. Jackson / Avengers: Endgame (2019)
  • 16


    Pom Klementieff / Avengers: Endgame (2019)
  • 17

    Brie Larson / Avengers: Endgame (2019)
  • 18

    Scarlett Johansson / Avengers: Endgame (2019)
  • 19

    Chadwick Boseman / Avengers: Endgame (2019)
  • 20

    Tom Hiddleston/ Avengers: Endgame (2019)
  • 21

    Sebastian Stan in Avengers: Endgame (2019)
  • 22

    Benedict Cumberbatch / Avengers: Endgame (2019)
  • 23

    Tom Holland in Avengers: Endgame (2019)
  • 24


    Mark Ruffalo / Avengers: Endgame (2019)
  • 25

    Elizabeth Olsen / Avengers: Endgame (2019)
  • 26

    Dave Bautista / Avengers: Endgame (2019)
  • 27


    Jon Favreau / Avengers: Endgame (2019)
  • 28

    Don Cheadle/ Avengers: Endgame (2019)
  • 29

    Danai Gurira / Avengers: Endgame (2019)
  • 30

    Chris Pratt / Avengers: Endgame (2019)
  • 31

    Terry Notary / Avengers: Endgame (2019)
  • 32

    Gwyneth Paltrow / Avengers: Endgame (2019)
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