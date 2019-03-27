Avengers: Endgame'den 32 yeni karakter posteri yayınlandı (Yaşayan ve ölen isimler netlik kazandı)
Marvel stüdyoları beklenmedik bir hamle yaparak Avengers: Endgame için 32 yeni karkater posteri paylaştı. Bu posterler sayesinde hangi kahramanların öldüğü, hangilerinin hayatta olduğu netlik kazandı. Hala hayatta olanların posterleri renkliyken, toz bulutuna dönüşenler siyah beyaz formatta verildi. Bu sayede akıbeti belirsiz olan karakterlerle ilgili gerçek ortaya çıktı.Örneğin Black Panther’in kardeşini Shuri’nin (Letitia Wright) öldüğü, Thor Ragnarok’ta tanıştığımız Valkyrie’ni karakterlerinin hayatta olup olmadığını gösteren yeni karakter posterleri...
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1
Bradley Cooper / Avengers: Endgame (2019)
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2
Avengers: Endgame (2019)
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3
Jeremy Renner/ Avengers: Endgame (2019)
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4Karen Gillan / Avengers: Endgame (2019)
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5Evangeline Lilly / Avengers: Endgame (2019)
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6Chris Evans / Avengers: Endgame (2019)
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7Zoe Saldana / Avengers: Endgame (2019)
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8Don Cheadle / Avengers: Endgame (2019)
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9Letitia Wright / Avengers: Endgame (2019)
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10Robert Downey Jr. / Avengers: Endgame (2019)
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11Chris Hemsworth / Avengers: Endgame (2019)
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12Paul Rudd / Avengers: Endgame (2019)
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13Tessa Thompson / Avengers: Endgame (2019)
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14Benedict Wong / Avengers: Endgame (2019)
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15Samuel L. Jackson / Avengers: Endgame (2019)
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16
Pom Klementieff / Avengers: Endgame (2019)
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17Brie Larson / Avengers: Endgame (2019)
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18Scarlett Johansson / Avengers: Endgame (2019)
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19Chadwick Boseman / Avengers: Endgame (2019)
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20Tom Hiddleston/ Avengers: Endgame (2019)
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21Sebastian Stan in Avengers: Endgame (2019)
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22Benedict Cumberbatch / Avengers: Endgame (2019)
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23Tom Holland in Avengers: Endgame (2019)
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24
Mark Ruffalo / Avengers: Endgame (2019)
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25Elizabeth Olsen / Avengers: Endgame (2019)
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26Dave Bautista / Avengers: Endgame (2019)
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27
Jon Favreau / Avengers: Endgame (2019)
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28Don Cheadle/ Avengers: Endgame (2019)
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29Danai Gurira / Avengers: Endgame (2019)
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30Chris Pratt / Avengers: Endgame (2019)
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31Terry Notary / Avengers: Endgame (2019)
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32Gwyneth Paltrow / Avengers: Endgame (2019)