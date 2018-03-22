Avengers: Infinity War'da başrolde kim olacak? (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı)

1 Merakla beklenen Avengers: Infinity War (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) için geri sayım sürerken, filme dair yeni gelişmeler de gelmeye devam ediyor. Marvel Sinematik Evreni'nin 3. halkasının 7. filmi olacak olan Avengers: Infinity War'da hangi kahramanların daha ön planda olacağı açıklandı. Filmin yönetmenlerinden Joe Russo, Fandango'ya detayları anlattı.

2 Marvel'ın 60'tan fazla kahramanını beyaz perdeye taşıyacak olan filmde ağırlıklı rol, filmin kötü adamı Thanos'un olacak. Üstelik Thanos'un, Marvel evreninde bugüne kadar yer alan bir hikayesi bulunmuyor.

3 19'dan fazla dizi ve filme imza atan Joe Russo "O bir tehditti ama bu noktaya kadar hiçbir şekilde gelişmemişti. Thanos bu filmde inanılmaz bir ekran süresine sahip, birçok yönden onun filmi olduğunu söyleyebilirim" dedi.

4 Russo sözlerine şöyle devam etti: Bu filmleri yaptığımız zaman, işimiz seyircileri şaşırtmaktır. Beklemedikleri bir hikayeyi anlatmak istedik ve bu hikayeyi, ticari bir film için gerçekten eşsiz ve riskli olduğunu düşündüğümüz bir şekilde kötü adamın bakış açısından anlatmaya çalıştık.

5 Amerikalı yönetmen, Chris Hemsworth'ün hayat verdiği Asgardlı Kral Thor ve Galaksinin Koruyucuları'nda Gamora'yı canlandıran Zoe Saldana'nın film önemli rolleri olacağını açıkladı.

6 Russo; "Bence seyirciler için Thor'un filmdeki olaylardaki yeri çok ilginç olacak. Serinin diğer filmlerinde ön saflarda yer almadı ama bu filmde kesinlikle çok önemli bir rolü var" dedi.