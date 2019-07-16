Avengers kahramanları ne kadar kazandı?
ntv.com.tr
Forbes, 2019'un en çok kazanan 100 ünlü ismini belirledi. İşte Avengers kahramanlarının kazançları.
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1Fantastik film serisi Avengers’ın (Yenilmezler) başrol oyuncularının kazançları belli oldu.
Forbes’un 2019’un en çok kazanan 100 ünlü ismini açıklasığı listeye göre Marvel karaketlerine hayat veren oyuncular toplamda 340 milyon dolarlık (2 milyar TL) kazanç elde etti. İşte kahramnların kazandığı paralar...
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2Art-Man / Paul Rudd 41 milyon dolar
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3Kaptan Amerika / Chris Evans 44 milyon dolar
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4Rocket karakterine sesiyle hayat veren Bradley Cooper 57 milyon dolar
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5Black Widow / Scarlett Johansson 56 milyon dolar
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6Iron Man’i oynayan Robert Downey Jr. 66 milyon dolar
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7
Thor’u canlandıran Chris Hemsworth 76 milyon dolar / 437 milyon TL