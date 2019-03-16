Avengers'ta Türk oyuncular oynasaydı nasıl olurdu?
Tüm dünyanın birlik olup Avengers: Endgame'i ve Thanos'un yok edilişini sabırsızlıkla beklediği şu günlerde beyazperde süper kahramanları Türk oyuncular canlandırsaydı bu oyuncuların kimler olabileceğini listeledik. Aralarında Murat Boz'dan Burcu Biricik'e, Elçin Sangu'dan Kerem Bürsin'e, Hazal Kaya'dan Engin Öztürk'e yok yok! 26 Nisan'da vizyona girecek olan Avengers: Endgame'deki orijinal kahramanlarımızı görmeden önce yerlerine kimlerin geçebileceğine hep birlikte göz atalım...
1
Captain America Chris Evans / Kıvanç Tatlıtuğ
2
Black Widow Scarlett Johansson / Elçin Sangu
3
Captain Marvel Brie Larson / Burcu Biricik
4
Scarlet Witch Elizabeth Olsen /Mine Tugay
5
Doctor Strange Benedict Cumberbatch / Ali İhsan Varol