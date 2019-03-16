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Avengers'ta Türk oyuncular oynasaydı nasıl olurdu?

Tüm dünyanın birlik olup Avengers: Endgame'i ve Thanos'un yok edilişini sabırsızlıkla beklediği şu günlerde beyazperde süper kahramanları Türk oyuncular canlandırsaydı bu oyuncuların kimler olabileceğini listeledik. Aralarında Murat Boz'dan Burcu Biricik'e, Elçin Sangu'dan Kerem Bürsin'e, Hazal Kaya'dan Engin Öztürk'e yok yok! 26 Nisan'da vizyona girecek olan Avengers: Endgame'deki orijinal kahramanlarımızı görmeden önce yerlerine kimlerin geçebileceğine hep birlikte göz atalım...

  • 1

    Captain America
    Chris Evans / Kıvanç Tatlıtuğ
  • 2

    Black Widow
    Scarlett Johansson / Elçin Sangu
  • 3

    Captain Marvel
    Brie Larson / Burcu Biricik
  • 4

    Scarlet Witch
    Elizabeth Olsen /Mine Tugay
  • 5

    Doctor Strange
    Benedict Cumberbatch / Ali İhsan Varol
  • 6

    Hulk - Bruce Banner
    Mark Ruffalo / Mert Fırat
  • 7

    Thor
    Chris Hemsworth / Engin Öztürk
  • 8

    Hope van Dyne
    Evangeline Lilly / Hazal Kaya
  • 9

    Spiderman
    Tom Holland / Recep Usta
  • 10

    Loki
    Tom Hiddleston / Metin Akdülger
  • 11

    Hawkeye
    Jeremy Renner / Kerem Bursin
  • 12

    Star-Lord
    Chris Pratt / Murat Boz
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