Ayasofya’da çekilen Hollywood filmleri

NTV 24.07.2020 - 10:28 | Son Güncelleme : 24.07.2020 - 10:47
Ayasofya; heybeti, ardındaki hikayesi, altında yatan bin 700 yıllık sırları ve manzarası ile Hollywood yapımcılarının da kayıtsız kalamadığı gizemli bir güzellik... Müzeden camiye dönüştürülmesiyle gündemde geniş yer bulan bu ihtişamlı yapı, sinemanın da gözdesi oldu. İşte bugüne dek Ayasofya’da çekilen dünyaca ünlü yapımlar...
Sean Connery'nin hayat verdiği James Bond karakterini; sarnıçların, sütunların ve kapıların tarihi büyüsü içinde görmek; bizim için gurur vesilesi, ilk defa görenler içinse paha biçilemez bir deneyimdi.
Filmin yönetmeni ve oyuncusu Ben Affleck, birçok sahnenin çekimi için İstanbul’u seçti.
Affleck filmin bazı sahnelerini Ayasofya'da çekme kararı aldı. Ancak bir sorun vardı. Ayasofya’nın ana kubbesinden sarkan dev avizelerdeki beyaz ışığın mekanın ruhuyla uyuşmadığı belirtildi ve yapım ekibi ışıkları değiştirmeyi talep etti. Konuyu değerlendiren müze yönetiminden onay çıktı ve hala kullanılan ampuller takıldı.