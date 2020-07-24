Ayasofya’da çekilen Hollywood filmleri

Danıştay kararıyla müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya, büyüleyici atmosferiyle Hollywood yapımcılarının da gözdesi oldu. İşte isim anlamı “kutsal bilgelik” olan Ayasofya’nın başrolde olduğu Hollywood filmleri...

NTV 24.07.2020 - 10:28 | Son Güncelleme : 24.07.2020 - 10:47

Ayasofya’da çekilen Hollywood filmleri - 1

Ayasofya; heybeti, ardındaki hikayesi, altında yatan bin 700 yıllık sırları ve manzarası ile Hollywood yapımcılarının da kayıtsız kalamadığı gizemli bir güzellik... Müzeden camiye dönüştürülmesiyle gündemde geniş yer bulan bu ihtişamlı yapı, sinemanın da gözdesi oldu. İşte bugüne dek Ayasofya’da çekilen dünyaca ünlü yapımlar...

AYASOFYA NE ZAMAN YAPILDI, NE ZAMAN MÜZE OLDU?

Ayasofya’da çekilen Hollywood filmleri - 2
1963 yılına gidelim... James Bond serisinin İstanbul’u mesken tutmasına sebep ilk filmi From Russia With Love...
Ayasofya’da çekilen Hollywood filmleri - 3

Sean Connery'nin hayat verdiği James Bond karakterini; sarnıçların, sütunların ve kapıların tarihi büyüsü içinde görmek; bizim için gurur vesilesi, ilk defa görenler içinse paha biçilemez bir deneyimdi.

Ayasofya’da çekilen Hollywood filmleri - 4
Yıl 2012... İran’da 1979 yılında yaşanan bir rehine krizini konu alan Argo filmi...
Ayasofya’da çekilen Hollywood filmleri - 5

Filmin yönetmeni ve oyuncusu Ben Affleck, birçok sahnenin çekimi için İstanbul’u seçti.

Ayasofya’da çekilen Hollywood filmleri - 6

Affleck filmin bazı sahnelerini  Ayasofya'da çekme kararı aldı. Ancak bir sorun vardı. Ayasofya’nın ana kubbesinden sarkan dev avizelerdeki beyaz ışığın mekanın ruhuyla uyuşmadığı belirtildi ve yapım ekibi ışıkları değiştirmeyi talep etti. Konuyu değerlendiren müze yönetiminden onay çıktı ve hala kullanılan ampuller takıldı. 

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