Ayasofya’da çekilen Hollywood filmleri

Ayasofya; heybeti, ardındaki hikayesi, altında yatan bin 700 yıllık sırları ve manzarası ile Hollywood yapımcılarının da kayıtsız kalamadığı gizemli bir güzellik... Müzeden camiye dönüştürülmesiyle gündemde geniş yer bulan bu ihtişamlı yapı, sinemanın da gözdesi oldu. İşte bugüne dek Ayasofya’da çekilen dünyaca ünlü yapımlar...

AYASOFYA NE ZAMAN YAPILDI, NE ZAMAN MÜZE OLDU?