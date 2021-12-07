Aykut Enişte 2, pandemi döneminin rekorunu kırdı (3-5 Aralık 2021 Box Office rakamları)

Haberler 07.12.2021 - 11:07
Türkiye gişesinin 3-5 Aralık hafta sonu rakamlarına göre, yeni lider, pandemi döneminin açılış rekorunu kıran Aykut Enişte 2 oldu. BKM yapımı devam filmi Aykut Enişte 2, gösterimdeki ilk hafta sonunda 186 bin 898 seyirci tarafından izlendi ve pandeminin başlangıcından bu yana gerçekleşen en iyi açılış performansına imza attı.
İkinci sırada, gişeden yüzü gülen animasyon filmi Enkanto: Sihirli Dünya yer aldı ve 54.818 kişi tarafından izlendi. Film, toplamda ise 134.891 kişi tarafından izlendi.
Üçüncü sırada, açılış haftası olan Resident Evil: Raccoon Şehri yer aldı ve 24.984 kişi tarafından izlendi.
Dördüncü sırada Jason Statham'lı aksiyon İntikam Vakti yer aldı. Filmi 20.074 kişi izledi.
Listenin beşinci sırasına geldiğimizde, karşımızda Clifford Büyük Kırmızı Köpek filmini görüyoruz. Filmin seyirci sayısı ise 20.041 olarak kayıtlara geçti.
Altıncı sırada Kuklalı Köşk 2: Orman Kaşifi yer aldı. 17.850 kişi tarafından izlenen filmi.
Yadinci sırada Ridley Scott filmi Gucci Ailesi izledi. Filmi son hafta sonu 14.095 kişi izledi. Son üç sıraya geldiğimizde, sekizinci sırada 10.317 kişinin izlediği ve toplamda 600 bin barajını zorlayan Dune: Çöl Gezegeni, dokuzuncu sırada 7.801 kişinin izlediği ve toplamda 350 bin barajını geçen Eternals ve onuncu sırada, ilk üç gününde 7.018 kişi tarafından izlenen, Wes Anderson'ın son filmi Fransız Postası yer aldı.