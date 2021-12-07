Aykut Enişte 2, pandemi döneminin rekorunu kırdı (3-5 Aralık 2021 Box Office rakamları)

Yadinci sırada Ridley Scott filmi Gucci Ailesi izledi. Filmi son hafta sonu 14.095 kişi izledi. Son üç sıraya geldiğimizde, sekizinci sırada 10.317 kişinin izlediği ve toplamda 600 bin barajını zorlayan Dune: Çöl Gezegeni, dokuzuncu sırada 7.801 kişinin izlediği ve toplamda 350 bin barajını geçen Eternals ve onuncu sırada, ilk üç gününde 7.018 kişi tarafından izlenen, Wes Anderson'ın son filmi Fransız Postası yer aldı.