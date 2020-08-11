Bizimkiler dizisinin gariban dostu kötü adamı: Aykut Oray

Umut ve Anıl isminde iki oğlunun olduğu evlilikle birlikte kendi işini kurup ticaretle uğraşmaya başlayarak yaklaşık 13 yıl aktif ticaret ve siyaset hayatı sürdüren Oray, 1988'de "Perihan Abla" dizisinde yakın arkadaşı Umur Bugay'ın desteğiyle birkaç bölüm rol alarak oyunculuğa dönüş yaptı.

Ardından 1989'da BRT Kanalında öğle kuşağındaki "Halk Matinesi" programının sunuculuğunu üstlenen Aykut Oray, daha sonra "Katil Kim", "Aykut Oray'la Umut", "Dikkat", "Aşkım Benim" ve "Geri Dörtlü" isimli televizyon programlarını yaptı.