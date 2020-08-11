Bizimkiler dizisinin gariban dostu kötü adamı: Aykut Oray

Anadolu Ajansı 11.08.2020 - 06:40
İstanbul Üsküdar'da 13 Ekim 1942'de doğan ve baba tarafından Afyonlu anne tarafından Muğlalı olan Oray, öğrenimine Buca Çaka Bey İlkokulunda başlayıp, Ödemiş Zafer İlkokulunda bitirdi.
Ortaokula da Ödemiş'te başlayıp Manisa'da bitiren, liseyi 1957'de babasının ölümünün ardından Ödemiş'e dönerek burada tamamlayan sanatçı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ön Asya Dilleri ve Kültürleri bölümünü bitirdi.
Oray, Hititoloji üzerine yüksek lisans yaparken, doktorasını ise tezini veremediği için tamamlayamadı. Çivi yazısı okuyup tercümesini yapabilen Oray, 1961'de tiyatroya, İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Gençlik Tiyatrosu'nda başladı.
Sanatçı, 1963’te profesyonelliğe adım atıp 50'yi aşkın oyunda rol alırken, 1975'te vatani görevi nedeniyle oyunculuğa ara verdi ve askerliğin ardından Suhandan Hanım ile evlendi.
Umut ve Anıl isminde iki oğlunun olduğu evlilikle birlikte kendi işini kurup ticaretle uğraşmaya başlayarak yaklaşık 13 yıl aktif ticaret ve siyaset hayatı sürdüren Oray, 1988'de "Perihan Abla" dizisinde yakın arkadaşı Umur Bugay'ın desteğiyle birkaç bölüm rol alarak oyunculuğa dönüş yaptı.
Ardından 1989'da BRT Kanalında öğle kuşağındaki "Halk Matinesi" programının sunuculuğunu üstlenen Aykut Oray, daha sonra "Katil Kim", "Aykut Oray'la Umut", "Dikkat", "Aşkım Benim" ve "Geri Dörtlü" isimli televizyon programlarını yaptı.
Oray, hayatında dönüm noktası olacak "Katil" karakterini canlandırdığı "Bizimkiler"in yanı sıra "Ana", "Yazlıkçılar", "Oğlum Adam Olacak", "Çiçek Taksi", "Gurbetçiler" gibi birçok dizinin ana kadrosunda bulundu.
"Katil" karakteri kucağında horozla gezdiği için o dönem tavuk ve horoz yemeyen oyuncu, bu durumu yakın çevresine "Ben rol arkadaşımı yemem" sözleriyle açıkladı.
Uzun süre boyunca gençliğinin geçtiği Ödemişliler Derneği Başkanlığını da üstlenen sanatçı, Muğla Köyceğiz'de "4. Kaunos Altın Aslan Türk Filmleri Festivali"ndeyken, kaldığı otelde 11 Ağustos 2009'da ölü bulundu.
Otopsi sonucuna göre kalp krizi geçirdiği anlaşılan Oray için 13 Ağustos'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Aynı gün Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze namazı kılınan Aykut Oray, Çengelköy Mezarlığına defnedildi.
Aykut Oray'ın ismi daha sonra İzmir Ödemiş'te "Sanatçı Aykut Oray Sokağı"na, Köyceğiz’de de "Aykut Oray Kültür ve Sanat Evi"ne verildi.