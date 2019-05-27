Ayla, Cannes galibi Parasite (Gisaengchung) ile yarışıyor (Top 50)
72. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye Ödülü’nü, Güney Koreli yönetmen Bong Joon-Ho'nun yönettiği Parasite (Gisaengchung) filmi kazandı. Cannes’da büyük ödülün sahibi olan Kore yapımı film, aynı zamanda internet film veri tabanı IMDb’de seyircilerden en yüksek oyu alarak ‘En iyi 50 Kore filmi’ listesinde zirveye yerleşti. Altın Palmiye’li filmle zirve yarışına giren sürpriz film ise Türk-Kore ortak yapımı olan Ayla. İşte IMDb oylarına göre en iyi 50 Kore filmi...
1
50. Hashima Kömür Madeni (2017) 7,1 Rate
2
49. Manyeo (2018) 7,1
3
48. Geukhanjikeob (2019) 7,2
4
47. Gam-si-ja-deul (2013) 7,2
5
46. Kkeut-kka-ji-gan-da (2014) 7,2
6
45. Gongjak (2018) 7,2
7
44. Karanlık sırlar (2003) 7,2
8
43. Kan Arzusu (2009) 7,2
9
42. Cinnet (2010) 7,3
10
41. Ölüm Denizi (2010) 7,3
11
40. İyi kötü tuhaf (2008) 7,3
12
39. Sin-gwa ham-kke: Jwi-wa beol (2017) 7,3
13
38. Gi-eok-ui bam (2017) 7,3
14
37. So-gong-nyeo (2017) 7,4
15
36. Beol-sae (2018) 7,4
16
35. Byuti insaideu (2015) 7,4
17
34. Kara Büyü (2016) 7,4
18
33. Jigeum Mannareo Gabmida (2018) 7,5
19
32. Milyang (2007) 7,5
20
31. Zombi Ekspresi (2016) 7,5
21
30. Seuwingkizeu (2018) 7,6
22
29. Sinsegye (2013) 7,6
23
28. Haklı İntikam (2002) 7,6
24
27. İntikam Meleği (2005) 7,6
25
26. Acı tatlı hayat (2005) 7,6
26
25. Şüphe (2018) 7,6
27
24. Sadece Sen (2011) 7,8
28
23. Shi (2010) 7,8
29
22. Birleşik Güvenlik Bölgesi (2000) 7,8
30
21. 1987 (2017) 7,8
31
20. Gukjesijang (2014) 7,8
32
19. Taeksi woonjunsa (2017) 7,8
33
18. Ana (2009) 7,8
34
17. Mazisi Olmayan Adam (2010) 7,8
35
16. Şeytanı gördüm (2010) 7,8
36
15. Keulraesik (2003) 7,9
37
14. Ölümcül takip (2008) 7,9
38
13. Oasiseu (2002) 8
39
12. Bos ev (2004) 8
40
11. Taegukgi hwinalrimyeo (2004) 8,1
41
10. Do-ga-ni (2011) 8,1
42
9. Hırçın Sevgilim (2001) 8,1
43
8. İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar (2003) 8,1