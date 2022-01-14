Baby Shark YouTube'da 10 milyar izlenmeyi geçti

İnternet dünyasında bir fenomene dönüşen Baby Shark şarkısı ve videosu rekor kırdı. Baby Shark videosu, 10 milyar izlenmeye ulaşan ilk YouTube videosu olarak internet tarihine geçti.

Video, Kasım 2020’de de platformun en çok izlenen videosu olarak rekor kırmıştı.

Güney Koreli bir eğitim şirketi olan Pinkfong tarafından hazırlanan video, ilk kez 2016’da çıktığında Asya’da çok popüler olmuştu.