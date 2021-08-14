Banksy doğruladı: İngiltere'deki eserler bana ait

İngiltere'nin birçok bölgesinde ortaya çıkan yeni duvar resimlerinin kimin eseri olduğu bir haftadır merak ediliyordu. Ünlü sokak sanatçısı Banksy, eserlerin kendine ait olduğunu doğruladı.

14.08.2021 - 09:58

Banksy doğruladı: İngiltere'deki eserler bana ait - 1
İngiltere'nin kıyı kasabalarında geçtiğimiz hafta birden çok gizemli duvar resimleri ortaya çıktı. Ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin eserlerinde yaygın olan motifleri içeren çalışmalar büyük merak uyandırdı.


Banksy doğruladı: İngiltere'deki eserler bana ait - 2
Bir haftanın ardından Banksy eserlerin kendine ait olduğunu doğruladı. Anonim sanatçı, resmi Instagram hesabından "A Great British Spraycation" adlı bir video paylaştı.


Banksy doğruladı: İngiltere'deki eserler bana ait - 3
Banksy'nin yeni çalışmaları yine dünya sorunlarına güçlü göndermeler yapıyor.


Banksy doğruladı: İngiltere'deki eserler bana ait - 4
Eserlerden birinde kağıttan korsan şapkaları giyen, terk edilmiş bir kano önünde oynayan üç çocuk görülüyor. Çocukların arkasında "Hepimiz aynı gemideyiz" yazıyor.
Banksy doğruladı: İngiltere'deki eserler bana ait - 5
Yengeçleriyle ünlü Cromer kasabasındaki eserde, bir grup keşiş yengeci ellerinde "Yalnızca Lüks Kiralamalar" yazan bir tabela tutuyor.


Banksy doğruladı: İngiltere'deki eserler bana ait - 6
Bir otobüs durağının üzerinde biri akerdeon çalan, diğer ikisi dans eden üç kişi
Banksy doğruladı: İngiltere'deki eserler bana ait - 7
Bir şezlongda arkasına yaslanmış kokteyl içen fare gibi çalışmalar da sanatçının yeni eserleri arasında.

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