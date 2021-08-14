Banksy doğruladı: İngiltere'deki eserler bana ait

İngiltere'nin birçok bölgesinde ortaya çıkan yeni duvar resimlerinin kimin eseri olduğu bir haftadır merak ediliyordu. Ünlü sokak sanatçısı Banksy, eserlerin kendine ait olduğunu doğruladı.

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14.08.2021 - 09:58

İngiltere'nin kıyı kasabalarında geçtiğimiz hafta birden çok gizemli duvar resimleri ortaya çıktı. Ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin eserlerinde yaygın olan motifleri içeren çalışmalar büyük merak uyandırdı.







Bir haftanın ardından Banksy eserlerin kendine ait olduğunu doğruladı. Anonim sanatçı, resmi Instagram hesabından "A Great British Spraycation" adlı bir video paylaştı.







Banksy'nin yeni çalışmaları yine dünya sorunlarına güçlü göndermeler yapıyor.







Eserlerden birinde kağıttan korsan şapkaları giyen, terk edilmiş bir kano önünde oynayan üç çocuk görülüyor. Çocukların arkasında "Hepimiz aynı gemideyiz" yazıyor.

Yengeçleriyle ünlü Cromer kasabasındaki eserde, bir grup keşiş yengeci ellerinde "Yalnızca Lüks Kiralamalar" yazan bir tabela tutuyor.







Bir otobüs durağının üzerinde biri akerdeon çalan, diğer ikisi dans eden üç kişi

Bir şezlongda arkasına yaslanmış kokteyl içen fare gibi çalışmalar da sanatçının yeni eserleri arasında.