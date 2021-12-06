Banksy, ünlü yazar Oscar Wilde'ın tutulduğu hapishaneyi satın almak için 10 milyon sterlin teklif etti

Hapishane ise İngiltere Kralı 1. Henry tarafından kurulan bir manastır olan Reading manastırının bulunduğu yere inşa edildi. Henry'nin sunağın altına gömüldüğüne inanılıyor ve naaşının şimdi hapishane otoparkının veya duvarlarının altında olduğu düşünülüyor.

Öte yandan, Reading East'ten İşçi Partisi Milletvekili Matt Rodda, hapishaneyi sanat merkezi olarak kullanma fikrini desteklediğini ve bu hafta bakanları teklifi parlamentoda sunacağını söyledi: