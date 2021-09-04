Banksy'nin kendini doğrayan Balonlu Kız eseri açık artırmaya çıkıyor
Bansk'nin çerçevesi içerisine gizlenmiş kağıt doğrama makinesi vasıtasıyla kendini imha eden Balonlu Kız (Balloon Girl) eseri açık artırmaya çıkarılıyor. Yeni ismiyle Çöpteki Aşk'ın (Love is in the Bin) 5 ila 7 milyon euro arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.
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04.09.2021 - 09:10
Farklı ülkelerde yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen Banksy'nin 2018'de gerçekleşen müzayedede kendini kısmen imha eden Balonlu Kız (Balloon Girl) yeni ismiyle Çöpteki Aşk (Love is in the Bin) tablosu gelecek ay satışa çıkarılacak.
Londra'daki Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıkarılacak eserin 5 ila 7 milyon euro arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.
Balonlu Kız (Balloon Girl) 2018'de çerçevesi içerisine gizlenmiş kağıt doğrama makinesi vasıtasıyla imha ettiği müzayedede 1.1 milyon sterline satılmıştı.
Doğruma makinesinin çerçevenin içine gerçek kimliği belirsiz İngiliz sokak sanatçısı Banksy tarafından konulduğu belirtilmişti.
Eserin şu anki sahibi, "Dünyanın en ünlü sanat eserlerinden birinin ortaya çıkışının bir parçası olmak inanılmaz bir yolculuktu ama artık bu tabloyla vedalaşmanın vakti geldi" dedi.
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