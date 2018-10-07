Banksy'nin tablosu satıldıktan sonra kendini imha etti
Anadolu Ajansı, Reuters
Banksy'nin müzayedede 1,4 milyon dolara alıcı bulan eseri, sanatçının satılma ihtimaline karşı daha önce tabloya gizlediği öğütücünün çalışmasıyla parçalandı.
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1İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin "Balonlu Kız" isimli tablosu, açık artırmada 1,04 milyon sterline (1,4 milyon dolar) satılmasının ardından parçalara ayrıldı.
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2Banksy'nin "Balonlu Kız" isimli eseri İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sotheby’s Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarıldı.
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3Eser açık artırmada 1,4 milyon dolara alıcı buldu. Satışın hemen ardından resim, çerçevenin içine gizlenmiş kağıt öğütme makinesinin faaliyete geçmesiyle parçalara ayrıldı.
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4Kısa sürede tamamlanan öğütme işleminin ardından eserin yarısı çerçevenin dışında parçalanmış halde kaldı.
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5Daha sonra Banksy, Instagram hesabı üzerinden tablonun imha edildiğini gösteren videoyu paylaşarak, altına "Açık artırmada satılma ihtimaline karşı, bir kaç yıl önce tablonun içine öğütücü yerleştirmiştim." diye yazdı.
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6Video görüntüsünde, müzayede salonunda bulunan kişilerin eserin parçalanmasını gördükleri sırada şaşkınlıklarını saklayamamaları dikkati çekti.
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7Sotheby's Müzayede Evi olayla ilgili inceleme başlatırken, tabloyu kimin satın aldığı açıklanmadı.
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