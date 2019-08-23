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Barack Obama'dan 11 kitap önerisi

Barack Obama'nın Instagram üzerinden yaptığı kültürel öneriler bitmiyor. 2018 yılının favori şarkılarından sonra eski ABD Başkanı şimdi de 2019 yazında okuduğu kitapların listesini takipçilerine sundu. Listede yer alan 11 kitap içerisinde bu ayın başlarında 88 yaşında hayatını kaybeden Toni Morrison'ın eserleri vardı. Morrison'a ait Beloved, Song of Solomon, The Bluest Eye, Sula gibi romanlar listede ilk sıradaydı. Obama ayrıca Hilary Mantel'in 2009 Man Booker Ödülü kazanan Wolf Hall ve Japon yazar Haruki Murakami'nin kısa öyküler koleksiyonu olan Men Without Women'in de tadını çıkardı. İşte karşınızda eski ABD Başkanı Obama'nın okuyup önerdiği kitapların tam listesi.

  • 1

    The Collected Works / Toni Morrison
  • 2

    The Nickel Boys / Colson Whitehead
  • 3

    Exhalation / Ted Chiang
  • 4

    Wolf Hall / Hilary Mantel
  • 5

    Men Without Women / Haruki Murakami
  • 6

    American Spy / Lauren Wilkinson
  • 7

    The Shallows / Nicholas Carr
  • 8

    Lab Girl / Hope Jahren
  • 9

    Inland / Tea Obreht
  • 10

    How to Read the Air / Dinaw Mengestu
  • 11

  • 12

    Maid / Stephanie Land
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