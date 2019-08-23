Barack Obama'nın Instagram üzerinden yaptığı kültürel öneriler bitmiyor. 2018 yılının favori şarkılarından sonra eski ABD Başkanı şimdi de 2019 yazında okuduğu kitapların listesini takipçilerine sundu. Listede yer alan 11 kitap içerisinde bu ayın başlarında 88 yaşında hayatını kaybeden Toni Morrison'ın eserleri vardı. Morrison'a ait Beloved, Song of Solomon, The Bluest Eye, Sula gibi romanlar listede ilk sıradaydı. Obama ayrıca Hilary Mantel'in 2009 Man Booker Ödülü kazanan Wolf Hall ve Japon yazar Haruki Murakami'nin kısa öyküler koleksiyonu olan Men Without Women'in de tadını çıkardı. İşte karşınızda eski ABD Başkanı Obama'nın okuyup önerdiği kitapların tam listesi.