Batman yapımcısından Robert Pattinson eleştirilerine yanıt: Ona bir şans verin

1 Yapımcı Michael E. Uslan, Batman’in kendisini canlandıran kişiden daha önemli bir karakter olduğunu söyledi. Uslan ayrıca Batman hayranlarının Robert Pattinson’a bir şans vermesi gerektiğini dile getirdi.







2 Ünlü yapımcı “Batman filmlerinin yıldızı Bruce Wayne’dir. Yıldız olan Batman’dir” dedi.







3 Uslan, "Batman herkesin süper düşmanların karşısında görmek istediği kişi. Bu durumda bir yapımcı hangi aktörün onu canlandıracağını nasıl seçer? Bence hayranların ve hepimizin odaklanması gereken ana nokta yapımcı. Benim görüşüm şu; Yapımcıya güven, yapımcıya ve yapımcının vizyonuna inan. Ardından filmi görene kadar bekle" ifadelerini kullandı.







4 "Filmi gördükten sonra bolca eleştirirsin” diyen Uslan sözlerine şöyle devam etti: "Bence ilerlemenin formülü bu. Bir Batman hayranı olarak Matt Reeves’in yapımcı olması ve Robert Pattinson’ı bir sonraki Batman seçmesi konusunda daha fazla mutlu ve coşkulu olamazdım."





