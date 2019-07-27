Batman yapımcısından Robert Pattinson eleştirilerine yanıt: Ona bir şans verin
Alacakaranlık'ın yıldızı Robert Pattinson’ın da gelecek Batman filminde başrolde yer alması sosyal medyada büyük eleştiri topladı. Ancak filmin yapımcısı Pattinson’ın Batman’ı canlandıracak olmasını "ilmi görene kadar bekleyin" diyerek savundu. Uslan ayrıca Batman hayranlarının Robert Pattinson’a bir şans vermesi gerektiğini belirtti.
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Yapımcı Michael E. Uslan, Batman’in kendisini canlandıran kişiden daha önemli bir karakter olduğunu söyledi. Uslan ayrıca Batman hayranlarının Robert Pattinson’a bir şans vermesi gerektiğini dile getirdi.
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Ünlü yapımcı “Batman filmlerinin yıldızı Bruce Wayne’dir. Yıldız olan Batman’dir” dedi.
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Uslan, "Batman herkesin süper düşmanların karşısında görmek istediği kişi. Bu durumda bir yapımcı hangi aktörün onu canlandıracağını nasıl seçer? Bence hayranların ve hepimizin odaklanması gereken ana nokta yapımcı. Benim görüşüm şu; Yapımcıya güven, yapımcıya ve yapımcının vizyonuna inan. Ardından filmi görene kadar bekle" ifadelerini kullandı.
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"Filmi gördükten sonra bolca eleştirirsin” diyen Uslan sözlerine şöyle devam etti: "Bence ilerlemenin formülü bu. Bir Batman hayranı olarak Matt Reeves’in yapımcı olması ve Robert Pattinson’ı bir sonraki Batman seçmesi konusunda daha fazla mutlu ve coşkulu olamazdım."
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Robert Pattinson'un başrolde olacağı Yeni Batman’in 25 Haziran 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.