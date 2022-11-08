Bavullara sığdırılmış hayatların hikayesi: Mübadele

“İzmir olarak bu kalıcı izlere ev sahipliği yapmanın gururunu hep taşıyacağız” diyen Soyer, şöyle devam etti:



“Gerçektende öyle bir hız çağında yaşıyoruz ki; hayat bizle başlayıp bitiyormuş gibi yaşıyoruz. Oysa arkadaki hafızayı tazelemezsek, yaptığımız hataları tekrar etme riski var. Onun için hafıza çok kıymetli bir şey. Hele ki hafızayı sanatla hatırlıyorsanız, tazeliyorsanız o zaman çok daha kalıcı izler bırakıyorsunuz.”