Bayburt'un ödüllü Baksı Müzesi yeniden kapılarını açtı

Akçelik, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Baksı Müzesi'nin seyirlik müze olmanın yanı sıra konser, şenlik gibi farklı etkinliklere de ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bu yıl çocuk şenliğinin 8'incisi düzenlendi. El sanatları atölyelerinde çocuklar çalışmaya alınıyor. Burada çocuklar yerel malzemeyi kullanarak yeteneklerini sergiliyor. Dereceye giren çocuklara Baksı Kültür Sanat Vakfı eğitim bursu veriyor. Bu yıl yaklaşık 150 öğrenciye burs verildi. Yine buradaki atölyelerde geleneksel sanatı canlandırmak için bölgedeki kadınlar tarafından el sanatlarıyla ilgili çalışmalar oluyor. Yaz aylarında amfi tiyatroda konserlerimiz oluyor. Her yıl farklı etkinliklerle Baksı Müzesi faaliyetlerini sürdürüyor."