Beçin Antik Kenti'nde "Yıldız Avcısı" heykelciğinin parçası bulundu

"Çok yakınımızdaki kazılarda bunların ele geçmediğini biliyoruz. Bu açıdan bu bölgenin erken dönemleri için önemli bir ipucu veren eser" diyen Pektaş, "Dinsel amaçlı olarak kullanıldığı tahmin edilmekte ama net olarak da bilinebilen bir husus değil. Acaba tapınma sırasında başla gövde kısmı ayrılıp atılıyor muydu veya başka bir amaçla mı yapıldı, net olarak bilinmiyor ancak ibadet amaçlı, tapınma amaçlı yapıldığı tahmin ediliyor" diye konuştu.