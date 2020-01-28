Belçika Kralı II. Albert sanatçı Delphine Boel'i kabul etti (Babalık davası)

Belçika Kralı II. Albert'in, 7 yıldır reddettiği sanatçı Delphine Boel'in biyolojik babası olduğunu itiraf etti.

Belçika Kralı II. Albert, yaklaşık 7 yıldır resmen tanınmak için hukuk mücadelesi veren sanatçı Delphine Boel'un biyolojik babası olduğunu kabul etti.

Belçika Kraliyet avukatı Alain Berenboom, 85 yaşındaki kralın, yapılan DNA incelemesi sonrasında bu gerçeği kamuoyu ile paylaşma kararı aldığını açıkladı.

Belçika Yüksek Mahkemesi, geçen ay, Kral II. Albert'in, DNA sonuçlarının açıklanmaması amacıyla yaptığı temyiz başvurusunu reddetmişti. Mahkemenin, DNA testi sonuçlarının kamuoyuna açıklanması yönündeki kararı üzerine, Belçika Kralı, yasal olarak 51 yaşındaki sanatçı Delphine Boel'un babası olduğunu itiraf etti.

Kraliyet avukatının açıklamasına göre, "Kral Albert, bu acı süreci vicdanla sonlandırmaya" karar verdi. Albert, sanatçı Delphine Boel'un yasal babası olduğuna artık itiraz etmeyecek.