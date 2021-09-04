Ben Affleck, Hesaplaşma'nın devam serisi için imzayı attı

Gavin O' Connor 'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Ben Affleck 'in başrolünde yer aldığı Hesaplaşma ( The Accountant) filminin vizyona girdiği ilk günden beri beklenen devam serisi geliyor. O' Connor, ReelBlend podcast'inde 2016 yapımı aksiyon gerilim filminin devam projesinin gerçekleşeceğini ve Ben Affleck'in rolünü tekrarlayacağın doğruladı.

Aynı zamanda filmin yapımcılığını üstlenen Gavin O' Connor "Yani, her zaman üç tane yapmak istemişimdir, çünkü ikincisi daha çok şey barındıracak ve kardeşini hikayeye dahil edeceğiz. Yani daha çok sahne olacak. ikinci filmde Bernthal zamanı yaşayacağız ve sonra üçüncü film olacak. Ben buna 'Steroidli Yağmur Adam' diyorum. Üçüncü film, iki erkek kardeş olan bu garip çift hakkında olacak" dedi.