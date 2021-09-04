Ben Affleck, Hesaplaşma'nın devam serisi için imzayı attı

Oscarlı oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, 2016 yapımı Hesaplaşma (The Accountant) filminin devam projeleri için anlaşma imzaladı.

04.09.2021 - 14:09

Ben Affleck, Hesaplaşma'nın devam serisi için imzayı attı - 1
Gavin O' Connor'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Ben Affleck'in başrolünde yer aldığı Hesaplaşma (The Accountant) filminin vizyona girdiği ilk günden beri beklenen devam serisi geliyor. O' Connor, ReelBlend podcast'inde 2016 yapımı aksiyon gerilim filminin devam projesinin gerçekleşeceğini ve Ben Affleck'in rolünü tekrarlayacağın doğruladı.
Ben Affleck, Hesaplaşma'nın devam serisi için imzayı attı - 2
Hesaplaşma 2'yi "Tam anlamıyla anlaşmayı yeni kapattık" diyerek duyaran O' Connor, filmde Affleck'in uzun süredir kayıp olan kardeşi Jon Bernthal'ın karakterine odaklanacağını söyledi.

Ben Affleck, Hesaplaşma'nın devam serisi için imzayı attı - 3
Aynı zamanda filmin yapımcılığını üstlenen Gavin O' Connor "Yani, her zaman üç tane yapmak istemişimdir, çünkü ikincisi daha çok şey barındıracak ve kardeşini hikayeye dahil edeceğiz. Yani daha çok sahne olacak. ikinci filmde Bernthal zamanı yaşayacağız ve sonra üçüncü film olacak. Ben buna 'Steroidli Yağmur Adam' diyorum. Üçüncü film, iki erkek kardeş olan bu garip çift hakkında olacak" dedi.
Ben Affleck, Hesaplaşma'nın devam serisi için imzayı attı - 4
HESAPLAŞMANIN KONUSU

Christian Wolff dahi denebilecek bir matematik uzmanıdır. İnsanlardan çok rakamlarla içli dışlı olan karakter normal bir muhasebe uzmanı gibi görünse de aslında dünyanın en tehlikeli suç örgütleri için freelance olarak çalışmaktadır.
Ben Affleck, Hesaplaşma'nın devam serisi için imzayı attı - 5

Hazine Bakanlığı'nın Suç Yürütme Birimi kendisini araştırmaya başladığında dikkat çekmemek için sıradan gördüğü tehlikesiz bir müşteriyle anlaşan uzman, robotik şirketinde çalışan muhasebe uzmanı kısa bir sürede müşterisinin o kadar da sıradan bir problemi olmadığını fark eder.

Ben Affleck, Hesaplaşma'nın devam serisi için imzayı attı - 6

Christian hesaplarda keşfettiği milyonlarca dolar tutan tutarsızlık üzerine çalıştıkça başına açılan tehlike de büyümeye başlar...

Ben Affleck, Hesaplaşma'nın devam serisi için imzayı attı - 7

Gavin O’connor’ın yönetmenliğini üstlendiği gerilim-aksiyon filminde başrolleri Ben Affleck ile Anna Kendrick üstlenirken, filmin kadrosunda J.K. Simmons, Jon Bernthal ve Cynthia Addai-robinson gibi isimler yer alıyor.

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