Ben Affleck, Hesaplaşma'nın devam serisi için imzayı attı

04.09.2021 - 14:09
Hazine Bakanlığı'nın Suç Yürütme Birimi kendisini araştırmaya başladığında dikkat çekmemek için sıradan gördüğü tehlikesiz bir müşteriyle anlaşan uzman, robotik şirketinde çalışan muhasebe uzmanı kısa bir sürede müşterisinin o kadar da sıradan bir problemi olmadığını fark eder.
Christian hesaplarda keşfettiği milyonlarca dolar tutan tutarsızlık üzerine çalıştıkça başına açılan tehlike de büyümeye başlar...
Gavin O’connor’ın yönetmenliğini üstlendiği gerilim-aksiyon filminde başrolleri Ben Affleck ile Anna Kendrick üstlenirken, filmin kadrosunda J.K. Simmons, Jon Bernthal ve Cynthia Addai-robinson gibi isimler yer alıyor.