Ben Affleck ve Gal Gadot'tan hayranlarının kampanyasına destek

Ben Affleck ve Gal Gadot’un da aralarında bulunduğu Justice League: Adalet Birliği oyuncuları, hayranların Snyder Versiyonu diye adlandırdığı yönetmenin kurguladığı ve kesilen sahnelerin olduğu versiyonun yayınlanması çağrısında bulundu.
Filmde Batman ve Wonder Woman’ı canlandıran Affleck ve Gadot, #ReleaseTheSnyderCut (Snyder versiyonunu yayımlayın) hashtagine tweet atarak hayranların sosyal medya kampanyasına destek verdi.
Bu paylaşımlar, filmin 2017’de vizyona girmesinin ardından hayranların Snyder’ın orijinal versiyonunun yayımlanması çağrısıyla başlattığı kampanyaya en üst düzey destek oldu.
Justice League: Adalet Birliği’nin yönetmeni Zack Snyder ve Cyborg’u canlandıran oyuncu Ray Fisher da kampanyayı benzer şekilde desteklemişti.