Ben Binbaşı Ali Faik Bey Sergisi açıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Vatanı vatan yapan, milleti millet yapan, bayrağı bayrak yapan bu coğrafyada binlerce yıldır varız. Ama bir kez daha burayı vatan yapan, bir kez daha bu topraklara şanlı bayrağımıza varlığını hissettiren Çanakkale Savaşları'nı anlamadan, ulusal bütünlüğümüzü, toplumsal varlığımızı anlamamız, algılamamız mümkün değil. Dünyada her zaman bir itiş kakış var. Elbette barışı arzu ediyoruz ama vatanımızı da kimseye vermeyeceğimizi anlatmanın ruhunun yaşandığı bu mekanları korumak, yaşamak ve en önemlisi burayı gençlerimize hissettirmek durumundayız" dedi. ​

'ÇANAKKALE BİZİ BİR ARADA TUTACAK DEĞERİMİZDİR'



Bakan Yardımcısı Demircan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve elbette Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu bölgeye verilen kıymet, bu bölgede yapılan yatırımlar, bu bölgenin gelişmesinde, tanınmasında, tanıtılmasında ortaya koyulan gayret çok kıymetli. Bundan sonra burada ve vatanın dört bir tarafında sergilerle bütün evlatlarımıza burayı tanıtmamız lazım. Dünyanın öyle bir coğrafyasındayız ki çevremizde bize pozisyon alan, pusu kuran tehditlerle karşı karşıyayız. İşte güney sınırlarımıza yaşadığımız sıkıntılar. Her zaman uyanık, Çanakkale Ruhu'nu içimizde yaşamayı vazife edinmemiz gereken bir coğrafyanın içerisindeyiz. İşte Çanakkale bizi her zaman bir arada tutacak en önemli tarihi değerimizdir" diye konuştu.





