Benedict Cumberbatch'in yeni adresi belli oldu

Benedict Cumberbatch ve Elisabeth Moss'un başrolünü paylaşacağı kitap uyarlaması The Power of The Dog, Montana’da geniş bir çiftliğe sahip olan iki kardeşin hikayesini konu ediyor.

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2020'de izleyiciyle buluşma beklenen filmde birbirlerinden farklı karakterde olan Phil ve George adındaki iki kardeş, Montana vadisindeki en büyük çiftliğin sahibidir. Zeki ve başarılı bir adam olan Phil, zayıflığı hor görmektedir. Kendisini işine adayan, sessiz bir adam olan George ise sevgi dolu bir ruha sahiptir.