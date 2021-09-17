Bergen'i öldüren Halis Serbest rolüne Erdal Beşikçioğlu hayat verecek

Bergen'i Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracağı filmde Bergen'i öldüren Halis Serbest'i ise Erdal Beşikçioğlu oynayacak.

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17.09.2021 - 10:58







Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

Bergen filminin erkek başrol oyuncusu belli oldu. Erdal Beşikçioğlu projede, Bergen’in yüzüne kezzap atıp ardından da onu öldüren eşi Halis Serbest’e hayat verecek.







Yakın zamanda Adana’da sete çıkacak yapım için gelen teklifi kabul eden sanatçı çalışmalara başladı.







Oynadığı her projede adından söz ettiren Beşikçioğlu, Bergen hakkında yazılan kitabı, o dönem çıkan haberleri ve video’ları izleyerek, rolüne çalışıyor.







Bergen'in hikayesi, aile fertlerinin dayanışmasıyla, bedensel ve ruhsal haysiyeti gözeterek yazıldı. Bu filmde Bergen sadece kurban değil, müzisyen kudretiyle öne çıkan bir kahraman olacak.