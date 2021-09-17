Bergen'i öldüren Halis Serbest rolüne Erdal Beşikçioğlu hayat verecek

Bergen'i Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracağı filmde Bergen'i öldüren Halis Serbest'i ise Erdal Beşikçioğlu oynayacak.

17.09.2021 - 10:58

Bergen'i öldüren Halis Serbest rolüne Erdal Beşikçioğlu hayat verecek - 1
Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.


Bergen'i öldüren Halis Serbest rolüne Erdal Beşikçioğlu hayat verecek - 2
Bergen filminin erkek başrol oyuncusu belli oldu. Erdal Beşikçioğlu projede, Bergen’in yüzüne kezzap atıp ardından da onu öldüren eşi Halis Serbest’e hayat verecek.


Bergen'i öldüren Halis Serbest rolüne Erdal Beşikçioğlu hayat verecek - 3
Yakın zamanda Adana’da sete çıkacak yapım için gelen teklifi kabul eden sanatçı çalışmalara başladı.


Bergen'i öldüren Halis Serbest rolüne Erdal Beşikçioğlu hayat verecek - 4
Oynadığı her projede adından söz ettiren Beşikçioğlu, Bergen hakkında yazılan kitabı, o dönem çıkan haberleri ve video’ları izleyerek, rolüne çalışıyor.


Bergen'i öldüren Halis Serbest rolüne Erdal Beşikçioğlu hayat verecek - 5
Bergen'in hikayesi, aile fertlerinin dayanışmasıyla, bedensel ve ruhsal haysiyeti gözeterek yazıldı. Bu filmde Bergen sadece kurban değil, müzisyen kudretiyle öne çıkan bir kahraman olacak.

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