Bergen'in katili Halis Serbest: Film Kozan'da gösterilemez

Şarkıcı Bergen'in katili Halis Serbest, sanatçının hayatını konu alan Bergen filminin Adana'nın Kozan ilçesinde gösterime girmemesine ilişkin, "Ben kalabalık bir aileyim Kozan’da. Bir film yapıyorsunuz değil mi? Yaşanan yer neresi? Adana, Kozan. Olmaz, yakışık olmaz" dedi.

Haberler 09.03.2022 - 10:09 | Son Güncelleme : 09.03.2022 - 10:10

Bergen'in katili Halis Serbest: Film Kozan'da gösterilemez - 1

Şarkıcı Bergen’e önce kezzap atıp yüzünü yakan, ardından da Bergen'i öldüren Halis Serbest filmin Kozan'da gösterime girmemesi hakkında konuştu.

BERGEN FİLMİNDEN İLK FRAGMAN (TIKLA İZLE)

Bergen'in katili Halis Serbest: Film Kozan'da gösterilemez - 2

Serbest, "Ben kalabalık bir aileyim Kozan’da. Bir film yapıyorsunuz değil mi? Yaşanan yer neresi? Adana, Kozan. Olmaz, yakışık olmaz" dedi.


Bergen'in katili Halis Serbest: Film Kozan'da gösterilemez - 3

Neler Oluyor Hayatta programına konuşan Serbest, filmle ilgili Kozan Belediye Başkanı ile görüşmediğini öne sürdü.


Bergen'in katili Halis Serbest: Film Kozan'da gösterilemez - 4

Serbest, filmi hala izlemediğini söyleyerek "Bizlerden daha izleyen olmadı. Bu filmi ben gidip sinemada seyretmem" dedi. Filmi internette yayınlandığında oradan izleyip yorum yapacağını ifade etti.


Bergen'in katili Halis Serbest: Film Kozan'da gösterilemez - 5

Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan Bergen filmi 4 Mart'ta vizyona girmişti.

Bergen'in katili Halis Serbest: Film Kozan'da gösterilemez - 6

İşte Bergen filminden öne çıkan kareler...

Bergen'in katili Halis Serbest: Film Kozan'da gösterilemez - 7
Bergen'in katili Halis Serbest: Film Kozan'da gösterilemez - 8
Bergen'in katili Halis Serbest: Film Kozan'da gösterilemez - 9
Bergen'in katili Halis Serbest: Film Kozan'da gösterilemez - 10
Bergen'in katili Halis Serbest: Film Kozan'da gösterilemez - 11
Bergen'in katili Halis Serbest: Film Kozan'da gösterilemez - 12

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER