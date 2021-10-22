Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 29 Ekim'de Galataport İstanbul'da başlayacak

Kültür yolu üzerindeki sadece 5 eser için 2,5 milyar liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Ersoy, "Tabi bu rotada daha fazlası da var. Paket Postanesi, Tomtom Sokak, Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, Garibaldi Sahnesi, Odakule Pasajı, Emek ve Alkazar Sinemaları, Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü, Maksim, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi, SALT Beyoğlu, İKSV – İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Pera Müzesi, Arter (Koç Müzesi) ve Gezi Parkı da yine Beyoğlu Kültür Yolu'nun içinde çok değerli mekanlar. Gerek Bakanlık olarak bizim, gerekse güçlü bir iş birliği içinde özel sektörün yatırımları Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin önemini, derinliğini ve değerini anlamak için yeterli bir göstergedir diye düşünüyorum" dedi.