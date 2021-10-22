Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 29 Ekim'de Galataport İstanbul'da başlayacak

Haberler - Anadolu Ajansı 22.10.2021 - 14:58 | Son Güncelleme : 22.10.2021 - 15:00
Ersoy, Galata Kulesi'nin gerçekleştirilen restorasyon sonrası asli kimliğine dönüştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Artık bir müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız sonrası ciddi anlamda bölgenin yaşayan bir kültür-sanat mekanı haline geldi. Atlas Pasajı şu anda, içinde dünya ölçeğinde ilkleri de barındıran teknolojisiyle ve çok zengin bir arşivle hizmet veren İstanbul Sinema Müzesi'ne, nostaljisini kaybetmeden en modern şekilde yenilediğimiz Atlas 1948 Sineması'na ev sahipliği yapıyor. Müzemizin kendisi zaten ayrı bir cazibe noktası."
Kültür yolu üzerindeki sadece 5 eser için 2,5 milyar liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Ersoy, "Tabi bu rotada daha fazlası da var. Paket Postanesi, Tomtom Sokak, Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, Garibaldi Sahnesi, Odakule Pasajı, Emek ve Alkazar Sinemaları, Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü, Maksim, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi, SALT Beyoğlu, İKSV – İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Pera Müzesi, Arter (Koç Müzesi) ve Gezi Parkı da yine Beyoğlu Kültür Yolu'nun içinde çok değerli mekanlar. Gerek Bakanlık olarak bizim, gerekse güçlü bir iş birliği içinde özel sektörün yatırımları Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin önemini, derinliğini ve değerini anlamak için yeterli bir göstergedir diye düşünüyorum" dedi.
FESTİVALDE BİNDEN FAZLA SANATÇI YER ALACAK
Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde 1000'den fazla sanatçının katılımıyla 64 farklı noktada, 40 sergi ve özel proje, 75 konser, 45 atölye çalışması, 25 sanat ve edebiyat söyleşisi ile video haritalama gösterileri yapacaklarını anlattı.
AKM'nin 29 Ekim'de bir Türk bestesi olan "Sinan" operasıyla açılacağına işaret eden Mehmet Nuri Ersoy, "AKM'nin açılışına özel olarak bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bestelenen 'Sinan' operası sanatseverlerle buluşacak. Değerli Hocamız Sayın Hasan Uçarsu tarafından bestesi yapılan bu özel operanın librettosu Dr. Bertan Rona Beyefendi'ye aittir. Eseri, ünlü İtalyan rejisör Sayın Vinçenzo Grisostomi Travaglini sahneye taşıyor" diye konuştu.
Ersoy, 31 Ekim'de dünyanın en iyi orkestralarından biri olarak kabul edilen Londra Filarmoni Orkestrası'nın 96 kişilik dev kadrosuyla AKM sahnesinde çok özel bir repertuvarı seslendireceğini dile getirerek, "Duayen Türk besteci Özkan Manav'ın yazmış olduğu 'Haydar Haydar' adlı eser de programda yer alıyor. Böylece, Londra Filarmoni Orkestrası ilk defa bir Türk bestecinin eserini repertuvarına almış olacak" dedi.
Festival kapsamında Alkazar Sineması'nda dünyaca tanınan sanatçı Refik Anadol'un mimarlık ve yeni medya sanatları arasında hibrit bir ilişki kurduğu dijital serginin, Galataport'ta ise dünyanın önemli şehirlerinde sanatseverlerle buluşmuş olan "Monet&Friends" adlı dijital serginin yer alacağını aktaran Bakan Ersoy, "Hat, çini, ebru, minyatür, kalemişi gibi 29 sanatçımızın yorumladığı 74 eser olacak burada" dedi.
Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü: "Maksim'de Fransız sanatçı Bernar Pra'nın ve ünlü ressam Piyer Ogüst Renuar'ın 'La Grönuiyer' adlı eserini yorumladığı, atık malzemelerden yaratılmış enstalasyonunu göreceğiz. 'Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması' neticesinde seçici kurul tarafından belirlenen 45 eser Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sergilenecek. Ayrıca Tophane-i Amire-Tek Kubbe'de, Türkiye'nin yeni kuşak sanatçılarını temsil eden yeni mezun 32 genç sanatçının eserlerinden oluşan seçki sergisi olacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Osman Hamdi Bey Salonu, Türkiye genelinde 87 Güzel Sanatlar Lisesi ve 80'den fazla üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerin eserlerine kapılarını açacak."
Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin ilk ve sonbaharda olmak üzere her yıl iki defa yapılacağına da dikkati çekerek, Beyoğlu Kültür Yolu'nun, İstanbul'un ve Türkiye'nin uluslararası markası haline geleceğinin altını çizdi.
Ersoy, etkinliğin ardından Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Ahmet Misbah Demircan, Özgül Özkan Yavuz, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İKSV Genel Müdürü Görgün Taner de katıldı.